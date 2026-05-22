Penélope Cruz y directores de ‘La Bola negra’ revolucionan el Festival de Cannes con gran ovación

‘La bola negra’ es una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, está inspirada en la obra que lleva el mismo nombre de Federico García Lorca y en la pieza teatral ‘La piedra oscura de Alberto Conejero’, está protagonizada por Guitarricadelafuente, Carlos González y Miguel Bernardeau, con Lola Dueñas y la actuación de Penélope Cruz en papeles secundarios.

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La historia se desarrolla en tres periodos distintos y explora las vidas entrelazadas de tres hombres homosexuales.

En entrevista con Caracol Radio y la periodista Florencia Ángeles estuvieron los directores de la película y Penélope Cruz.

Javier Ambrossi y Javier Calvo hablaron del debate de figuras como García Lorca y ¿qué tan importante es recuperar su historia?, ellos indicaron que hay algo muy importante y es que no se ha hablado de su sexualidad, de su identidad afectiva porque decían que no tenía nada que ver con su arte, pero: “todo lo que él escribía hablaba de su dolor, de lo que él sentía, de lo que él sufría, de lo que él amaba”.

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También hablaron de los referentes para la comunidad LGBTI “la comunidad necesita referentes. Entonces, si ocultas esa parte, si ocultas la parte de la sexualidad y conviertes a Federico en un poeta y ya está, sin explicar más, nos estás robando un referente. A mí me robaron un referente cuando yo era pequeño y estudiaba Lorca”.

Sobre la presencia de Penélope Cruz en la película

La actriz hizo parte del reparto de esta película en un papel secundario, contó a Caracol Radio que: “queremos trabajar juntos, pero inicialmente era un papel muy pequeño, pero no baso mis decisiones en los minutos en escena, yo quería hacer parte de esta película”.

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