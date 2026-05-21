En Armenia la DIAN aprehendió 4100 juguetes bélicos que imitaban pistolas y rifles

Armenia

En Armenia, la DIAN decomisó 4.100 unidades de juguetes bélicos que imitaban armas de fuego como rifles y pistolas que provenían del puerto de Buenaventura.

Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN en Armenia, durante un operativo de control aduanero en la zona franca del Quindío, aprehendieron 4.100 unidades de juguetes bélicos que imitaban armas de fuego.

La acción se desarrolló en el marco de la gestión del riesgo y los controles al tránsito aduanero de mercancías procedentes del Puerto de Buenaventura.

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La carga contaba con sello de seguimiento de la aduana de partida y fue sometida a verificación física al 100%, procedimiento mediante el cual se identificaron juguetes tipo rifles y pistolas.

Según la DIAN la importación de este tipo de elementos está expresamente prohibida en Colombia, de acuerdo con disposiciones que restringen el ingreso de mercancías que atenten contra la seguridad y el orden público (causal 6 del artículo 69 del Decreto 920 de 2023).

La actuación se llevó a cabo garantizando el debido proceso y el cumplimiento de la normativa aduanera vigente, no hay reporte de personas judicializadas.

Juguetes bélicos aprehendidos en Armenia. Foto: Cortesía DIAN Armenia Ampliar Juguetes bélicos aprehendidos en Armenia. Foto: Cortesía DIAN Armenia Cerrar

El director de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, DIAN en Armenia es Jorge Luis Almanza Lyons sobre el trabajo contra el contrabando en el departamento señaló “hemos venido trabajando de manera articulada en una armonización con todas las autoridades del departamento. Tuvimos la mesa local con el Ejército Nacional, con la Policía, la Polfa, la división de fiscalización aduanera y cambiaria de la seccional.

Y agregó “hemos venido trabajando con la Secretaría de Hacienda Departamental, la Secretaría de Gobierno en cada uno de los municipios para realizar operativos y diligencias de verificación y control aduanero dentro del departamento del Quindío tanto en las carreteras como en establecimientos, locales, bodegas en donde pueda eventualmente haber digamos almacenamiento, distribución y comercialización de mercancía extranjera, la cual debe contar con todos los soportes para permanecer, para ingresar y permanecer en el territorio aduanero nacional.

La idea de este digamos de nuestro trabajo es ejercer del control sobre esas mercancías y que todos digamos estén en una línea de igualdad en el momento de hacer o realizar operaciones de comercio exterior y de comercializar esas mercancías, todos estén dentro de la legalidad aplicando la reglamentación y toda la normatividad aduanera.