Red semafórica de Armenia será renovada en más de 80 cruces y culminará en 2027

Armenia

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia dio inicio a la renovación y modernización integral de la red semafórica de la ciudad, una intervención clave para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la gestión del tránsito.

Este proyecto permitirá la modernización de las 70 intersecciones semaforizadas actuales, que hoy operan con equipos aislados y sin sincronización, y contempla además la implementación de 11 nuevas, fundamentales para optimizar el flujo vehicular en puntos críticos de la ciudad. El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, Daniel Jaime Castaño, señaló que gran parte de la red semafórica actual tiene más de 20 años de antigüedad, lo que hacía prioritaria su renovación.

“Este es un proyecto transformador para la ciudad. Vamos a renovar y modernizar completamente la red semafórica existente y a implementar nuevas intersecciones que permitirán una mejor gestión del tránsito. Con el centro de control, Armenia dará un salto hacia una movilidad inteligente, segura y eficiente”, dijo el secretario.

La iniciativa incluye la puesta en marcha de un Sistema Inteligente de Tráfico (ITS), que administrará y monitoreará el tránsito de manera autónoma, centralizada y en tiempo real, garantizando ante todo la seguridad de conductores y peatones, así como la operación continua del sistema sin interrupciones.

De acuerdo con Castaño, el proyecto tendrá una duración de 19 meses, incluida la interventoría, y si se cumplen los tiempos establecidos, estaría finalizado en el primer semestre de 2027. El contrato ya se encuentra en ejecución y en los próximos días iniciarán las intervenciones, especialmente en el sector de la carrera 19, donde comenzarán las primeras obras de modernización.

La iniciativa, adjudicada entre obra e interventoría por más de $42.000 millones, representa un avance significativo en infraestructura tecnológica y vial, y se proyecta como un beneficio directo para conductores, peatones y la movilidad en general de Armenia.