Inició la modernización de la red semafórica en Armenia , 11 puntos son los priorizados

Armenia

Una de las quejas constantes de los conductores tiene que ver con la falta de servicio de los semáforos lo que complica la movilidad y genera el riesgo de los accidentes de tránsito.

En efecto ya inició el proyecto de modernización de la red semafórica con la instalación de uno de los 11 puntos priorizados en la ciudad.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño dio a conocer que ya fue instalado en la carrera 19 con calle 11 de la ciudad donde quedará en intermitencia unos días por seguridad mientras los conductores se van acostumbrando al nuevo dispositivo.

Resaltó que a partir de esta semana iniciarán con el proceso de reposición de los semáforos que siguen de la carrera 19 hasta la 18 que es la primera fase de ejecución del proyecto.

“Queda intermitente unos días mientras los usuarios de la vía se van acostumbrando a que hay un dispositivo nuevo en esta zona y a partir de esta semana vamos a iniciar la reposición de los semáforos que siguen ahí en la carrera 19, es decir, en la carrera 19 con calle 13, con calle 15 y de ahí hasta la carrera 18, que es la primera fase de de ejecución de de este contrato", manifestó.

Reconoció que es clave esta intervención puesto que aliviana las problemáticas que actualmente vive la movilidad en la ciudad en cuanto al robo de cableado y las fuertes lluvias que impactan negativamente en la red semafórica.

“Entonces ya vamos a empezar a ver esa ese cambio de la red semafórica y esto obviamente también nos mitiga los diferentes riesgos que hemos tenido últimamente de robo de cableado o que con las lluvias también se nos afecta la red semafórica. Entonces, vamos a ir mejorando en esa parte para el control de tránsito en la ciudad", indicó.

Destacó que los colores son amarillos y negros diferentes a los actuales puesto que son recomendaciones del manual de señalización vial y los módulos tendrán luminarias led.

“Seguimos haciendo ese mantenimiento. Desafortunadamente hemos sido golpeados por el vandalismo muy duro en estas últimas semanas donde nos han hurtado el cableado de varias intersecciones nos las dejan fuera de servicio, nos queman tarjetas controladoras y esto agrava obviamente los daños, pero el mantenimiento lo tenemos que seguir haciendo mientras se hace la reposición de estos", sostuvo.

Añadió que el proyecto está establecido hasta el mes de junio del año 2027 por lo que harán los cambios de manera progresiva y se irán conectando con la central de semáforos que estará ubicada en la carrera 19 con calle 23 de la ciudad.