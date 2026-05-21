En el Quindío no reportan dificultades por nuevo modelo de pasaportes

Armenia

Y es que ya empezó el proceso para los nuevos pasaportes colombianos donde el Gobierno Nacional puso en marcha el nuevo modelo de expedición liderado por la Imprenta Nacional.

El secretario administrativo de la gobernación departamental, Sebastián Cañón entregó un parte de tranquilidad respecto a la expedición de pasaportes puesto que se lleva a cabo de manera normal sin ninguna eventualidad respecto a otras regiones del país.

Sostuvo que el proceso no registra dificultad en cuanto a la asignación de citas, toma de huella y entrega por lo que envió un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos del departamento.

Recordó que cuentan con dos canales de atención que es el virtual a través de la página web de la gobernación departamental donde cualquier ciudadano puede acceder de manera gratuita y lo otro es presencial directamente en la oficina de pasaportes ubicado en el primer piso del centro administrativo departamental.

“Un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos. Hoy queremos informarles que nuestra oficina de pasaportes viene funcionando con total normalidad, tanto para el proceso de asignación de citas como para el tema de cotejo datilar, toma de huella, para el tema de entregar sus documentos de viaje, no hemos tenido ningún contratiempo. Así las cosas, queremos nuevamente informar a todos los ciudadanos que estamos atendiendo a través de nuestros dos canales de atención,uno a través de la página web de la Gobernación del Quindío, www.gobernaciondelquindío.gov.co,donde cualquier ciudadano puede acceder a su cita de manera gratuita a través de un computador o un equipo móvil con acceso a internet para poder acceder a una cita", mencionó.

Añadió: “O también lo pueden hacer de manera presencial directamente a la oficina de pasaportes ubicada en el piso uno del Centro Administrativo Departamental, en nuestro horario habitual de siete y media a doce y media, y de dos y media a cinco de la tarde, de lunes a jueves, y los días viernes de siete y media a doce y media, y de dos y media a cuatro de la tarde".

Vale anotar que varias han sido las quejas que se han viralizado en redes sociales, de parte de colombianos que recientemente han sacado sus pasaportes y se han dañado fácilmente.