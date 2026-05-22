2688 Hogares vulnerables o en condición de pobreza en Quindío beneficiados con la entrega de huevos

Armenia

En el Quindío, 2688 Hogares de escasos recursos se han beneficiado del programa Alimentos para la Vida con la entrega gratuita de 5376 panales de huevos.

Prosperidad Social, a través del programa Alimentos para la Vida y en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, avanza en la entrega de alimentos a familias en condición de pobreza o vulnerabilidad en el Quindío.

La gerente regional de Prosperidad Social, Beatriz Elena Sánchez, afirma que: “Este tipo de acciones aseguran a las comunidades vulnerables de la región un alivio y un gran aporte para su nutrición, son muchos los beneficiarios que no cuentan con este alimento en su día a día y desde Prosperidad Social estamos felices de llevar a sus manos este aporte”.

Y agregó “el gobierno nacional en la alianza con el Ministerio de Agricultura y con el apoyo logístico de la alcaldía de Armenia se han realizado dos entregas de donación de alimentos en especie equivalentes a dos panales de huevo por familia. De esta manera se han beneficiado 2688 hogares hasta la fecha, hemos entregado 5376 panales, lo que equivale a 64.512 huevos.

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La focalización se ha venido realizando según los criterios del Sisbén A B y C y los beneficiarios de los programas de prosperidad social como Colombia Mayor, Renta Joven y Renta Ciudadana. A las jornadas se ha citado los entes de control para garantizar la transparencia.

Queremos decirles también que próximamente se va a realizar una nueva donación. Esto va a ser el día 22 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Se va a llevar a cabo de nuevo una jornada de entrega de donación de huevos. Se va a realizar en la carrera 17 número 1420 que es el Coliseo de Renta Ciudadana, puntualizó la directora de Prosperidad Social.

Vamos a beneficiar nuevamente en esta tercera entrega a 1344 familias. Nuevamente estamos entregando dos panales de huevos tipo doble A.

Las personas beneficiarias de Prosperidad Social estarán recibiendo un mensaje de texto, como se ha hecho anteriormente con la invitación correspondiente para reclamar la donación. Sin embargo, también pueden acceder ciudadanos colombianos que pertenezcan al Sisbén en categorías A, B y C.

Recordar que deben presentar su documento de identidad al momento de la entrega. Aclarar que las entregas se harán hasta agotar existencias. Importante también aclarar que las personas que ya hayan reclamado la donación ante anteriormente no pueden volver a reclamar con el fin de garantizar que más familias puedan beneficiarse de esta ayuda.

Invitamos entonces a la comunidad quindiana a llegar con tiempo, a atender las indicaciones del personal eh que está organizando y compartir la información con quienes puedan necesitarla.

Prosperidad Social se encarga del traslado del producto hacia los departamentos y municipios focalizados, utilizando recursos propios para la operación logística.

La estrategia Alimentos para la Vida busca conectar directamente a productores con consumidores, comprando excedentes a precios justos y distribuyéndolos a población vulnerable. Así, mejora la seguridad alimentaria y apoya a campesinos, impulsando una economía más justa y solidaria