Jueves 21 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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La Superintendencia de Industria y Comercio investiga a Telecafé por favorecimiento en contratos

La entidad abrió una investigación por posibles irregularidades en contratos entregados a una empresa de logística entre 2018 y 2022. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación contra el Canal Regional Telecafé, por un presunto direccionamiento de contratos públicos a favor de la empresa Du Brands, agencia de marketing.

Según la entidad, los procesos bajo revisión superan los $43.200 millones y corresponden a servicios de apoyo logístico contratados entre 2018 y 2022.

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La investigación busca establecer si el canal regional utilizó su régimen especial de contratación, es decir, el proceso para contratar, para beneficiar de manera reiterada a una sola empresa en 11 invitaciones privadas. Ese monto representa el 34 % de todos los recursos que Telecafé destinó a servicios logísticos durante ese periodo.

El caso surgió después de una denuncia presentada por el senador Edwing Fabián Díaz Plata y de varias publicaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en la contratación pública.

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A partir de allí, la SIC revisó documentos, procesos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), realizó visitas administrativas y tomó declaraciones de personas relacionadas con el caso.

Uno de los principales hallazgos de la entidad tiene que ver con la forma en que Telecafé manejaba algunos procesos de contratación. Según la SIC, contratos por más de $1.000 millones habrían tenido menos controles que contratos pequeños de mínima cuantía.

En otras palabras, la Superintendencia sospecha que mientras los contratos menores tenían reglas más estrictas, algunos de los procesos millonarios podían adjudicarse con requisitos más flexibles y con mayor margen de decisión para los directivos del canal.

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La SIC también cuestionó la llamada “selección objetiva”, un principio que obliga a las entidades públicas a escoger la mejor propuesta con base en criterios claros y verificables. Según la investigación, varias decisiones se habrían tomado de forma discrecional, es decir, sin una justificación técnica suficientemente clara.

Otro punto que llamó la atención de la entidad es que Telecafé tenía registradas 91 empresas habilitadas para prestar servicios logísticos. Sin embargo, la investigación señala que existió una preferencia reiterada hacia Du Brands, pese a que otras compañías también podían competir por esos contratos.

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Además, la SIC investiga si algunos requisitos de las convocatorias fueron flexibilizados para permitir que Du Brands resultara ganadora, incluso en casos donde no habría presentado la oferta económica más favorable para el Estado.

La entidad calificó esta situación como una posible afectación a la libre competencia y al adecuado uso de los recursos públicos.

Las autoridades también revisaron el comportamiento financiero. Según el análisis de la SIC, Du Brands registró un crecimiento cercano al 1.000 % en sus ingresos durante los años en que aumentó su participación en contratos estatales. Después del cambio de gobierno, esa presencia en el mercado público disminuyó de forma importante.

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Para la Superintendencia, este comportamiento podría indicar que parte del crecimiento de la compañía dependía principalmente de contratos públicos y no necesariamente de una competencia abierta en el mercado.

La SIC informó que trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existen méritos para abrir investigaciones penales.

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A través de un comunicado desde el Canal Regional Telecafé informó que “Frente a las publicaciones recientes relacionadas con la apertura de una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Telecafé Ltda. se permite informar a la opinión pública que viene atendiendo de manera oportuna y conforme al debido proceso los requerimientos formulados por dicha entidad”

Y agregan “Es importante precisar que las actuaciones objeto de investigación corresponden a hechos y procesos contractuales asociados a vigencias y administraciones anteriores”

Subraya el comunicado “La actual administración ha dispuesto el acompañamiento técnico, jurídico e institucional necesario para atender este proceso dentro de los términos legalmente establecidos, manteniendo plena disposición y colaboración con los organismos competentes.

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En Armenia, la DIAN decomisó 4.100 unidades de juguetes bélicos que imitaban armas de fuego como rifles y pistolas que provenían del puerto de Buenaventura.

Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN en Armenia, durante un operativo de control aduanero en la zona franca del Quindío, aprehendieron 4.100 unidades de juguetes bélicos que imitaban armas de fuego.

La acción se desarrolló en el marco de la gestión del riesgo y los controles al tránsito aduanero de mercancías procedentes del Puerto de Buenaventura.

La carga contaba con sello de seguimiento de la aduana de partida y fue sometida a verificación física al 100%, procedimiento mediante el cual se identificaron juguetes tipo rifles y pistolas.

Según la DIAN la importación de este tipo de elementos está expresamente prohibida en Colombia, de acuerdo con disposiciones que restringen el ingreso de mercancías que atenten contra la seguridad y el orden público (causal 6 del artículo 69 del Decreto 920 de 2023).

La actuación se llevó a cabo garantizando el debido proceso y el cumplimiento de la normativa aduanera vigente, no hay reporte de personas judicializadas.

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El director de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, DIAN en Armenia es Jorge Luis Almanza Lyons sobre el trabajo contra el contrabando en el departamento señaló “hemos venido trabajando de manera articulada en una armonización con todas las autoridades del departamento. Tuvimos la mesa local con el Ejército Nacional, con la Policía, la Polfa, la división de fiscalización aduanera y cambiaria de la seccional.

Y agregó “hemos venido trabajando con la Secretaría de Hacienda Departamental, la Secretaría de Gobierno en cada uno de los municipios para realizar operativos y diligencias de verificación y control aduanero dentro del departamento del Quindío tanto en las carreteras como en establecimientos, locales, bodegas en donde pueda eventualmente haber digamos almacenamiento, distribución y comercialización de mercancía extranjera, la cual debe contar con todos los soportes para permanecer, para ingresar y permanecer en el territorio aduanero nacional.

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En el marco de la operación sostenida MURALLA ROJA en contra de las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en el Quindío, la Policía Nacional capturó a 10 personas en hechos aislados por diferentes delitos.

Un primer hecho se ejecutó través de dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio Vistahermosa de la Comuna I al sur de la ciudad, logrando la captura en flagrancia de cinco personas, entre ellos una mujer de 20 años de edad, integrantes del Grupo de Delincuencia Común “Los Petetes” presuntamente vinculados al tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la información recopilada, estas acciones permitieron impactar un punto de expendio de drogas en el barrio Vista Hermosa, así mismo, neutralizar a actores dinamizadores de este delito; estas personas al parecer estarían relacionados con recientes hechos delictivos en el sector, derivados al control territorial para la comercialización de estupefacientes.

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En un segundo hecho fueron capturadas en flagrancia 4 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los municipios de Armenia, Calarcá y La Tebaida, hallándoles en su poder y sacando de circulación más de 1.000 dosis de marihuana y 250 dosis de derivados de la cocaína.

Por otra parte, en el barrio Santander de Armenia fue capturado a través de orden judicial un sujeto de 25 años de edad, por el delito de homicidio, quien se encontraba para cumplir condena de 80 meses en establecimiento carcelario.

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En la mañana de ayer miércoles 20 de mayo se registró un siniestro vial con motociclista fallecido en las vías del Quindío.

El accidente de tránsito se presentó en la vía principal que va del corregimiento El Caimo en Armenia hacia el Club Campestre sector conjunto residencial Lagos de Iraka donde están involucrados tres vehículos, una camioneta, un vehículo de carga y un motociclista, cuyo conductor quedó debajo del automotor y murió en el lugar de los hechos.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Ríos Montes, de 21 años, empleado de la empresa Servientrega y según la Policía de tránsito el siniestro vial se presentó porque el conductor de la camioneta que salía del conjunto residencial al parecer chocó al motociclista que en la caída fue arrollado por el tractocamión

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En la mañana de ayer miércoles 20 de mayo, el cuerpo oficial de Bomberos de Armenia atendió nuevamente conato de incendio en la chatarrería ubicada en el barrio Guayaquil de la capital del Quindío donde en repetidas oportunidades se han presentado conflagraciones.

Gracias a la oportuna atención de los bomberos, la emergencia no paso a mayores. El capitán José Augusto Montoya de los bomberos indicó que solicitaron la presencia de la Policía y la secretaría de gobierno debido a la recurrencia de los incendios en el mismo punto de la ciudad.

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De manera categórica, la Alcaldía de Armenia, por intermedio de su Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, rechaza los actos vandálicos que afectan la red semafórica de la ciudad, especialmente el hurto de cableado de cobre y tarjetas controladoras ubicadas en las cajas y gabinetes del sistema de semaforización.

El hecho más reciente y reprochable se registró en la calle 10 Norte entre carreras 14 y 15 de la capital quindiana, donde delincuentes vandalizaron uno de los controladores semafóricos, causando daños que podrían superar aproximadamente los 7 millones de pesos, lo que se constituye en pérdidas económicas para el municipio, y que pagan los ciudadanos con sus impuestos,

Además, generan graves afectaciones a la movilidad, lo cual se suma al aumento de riesgo de siniestralidad y el despliegue extraordinario de agentes de tránsito para regular manualmente las intersecciones.

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El secretario de Setta, Daniel Jaime Castaño Calderón, advirtió que este fenómeno viene creciendo de manera preocupante en la ciudad, por lo que confirmó que en Armenia hay 52 controladores semafóricos y actualmente cuatro —4— están fuera de servicio porque no han podido recuperarse.

Solo en este año han sido vandalizados cerca 12 controladores, y recordó que durante el año anterior fueron repuestos más de seis —6— kilómetros de cable hurtado en diferentes intersecciones de la ciudad, recursos que salen de todos los contribuyentes y que podrían invertirse en otros proyectos prioritarios para la movilidad de la Ciudad Milagro.

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En el Quindío no reportan dificultades por la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de pasaportes

Y es que ya empezó el proceso para los nuevos pasaportes colombianos donde el Gobierno Nacional puso en marcha el nuevo modelo de expedición liderado por la Imprenta Nacional.

El secretario administrativo de la gobernación departamental, Sebastián Cañón entregó un parte de tranquilidad respecto a la expedición de pasaportes puesto que se lleva a cabo de manera normal sin ninguna eventualidad respecto a otras regiones del país.

Sostuvo que el proceso no registra dificultad en cuanto a la asignación de citas, toma de huella y entrega por lo que envió un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos del departamento.

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Recordó que cuentan con dos canales de atención que es el virtual a través de la página web de la gobernación departamental donde cualquier ciudadano puede acceder de manera gratuita y lo otro es presencial directamente en la oficina de pasaportes ubicado en el primer piso del centro administrativo departamental.

Vale anotar que varias han sido las quejas que se han viralizado en redes sociales, de parte de colombianos que recientemente han sacado sus pasaportes y se han dañado fácilmente.

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El Ejército reforzará la seguridad para las elecciones presidenciales con más de 3.000 soldados en el Eje Cafetero

Y es que quedan menos de 10 días para las elecciones presidenciales por lo que las autoridades despliegan los planes de prevención para garantizar la seguridad.

Al respecto el coronel Julián Arango, comandante de la Octava Brigada del Ejército dijo que llevarán a cabo el plan democracia en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío en el Eje Cafetero y dos municipios del Valle del Cauca que son Ulloa y Alcalá.

Sostuvo que se tendrán dispuestos 120 puestos de votación y contarán con más de 3.000 hombres para garantizar el desarrollo seguro de la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo.

Afirmó que continúan trabajando a la ofensiva en los puntos focalizados puntualmente en el sur de la cordillera en el Quindío, parte occidental de Risaralda y la norte en Caldas.

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Desde el sindicato de educadores del Quindío alertan por citas médicas a nombre de supuestas jornadas de salud preventivas

El secretario de seguridad social y asuntos laborales del sindicato de educadores del departamento, Esteban Bernal advirtió que de manera inescrupulosa están contactando a profesores para agendarles citas médicas a nombre de supuestas jornadas de salud preventivas.

Enfatizó que los docentes una vez van a las citas les cobran por la consulta lo que genera la preocupación porque son prestadores de salud que no hacen parte de la red de servicios de Fiduprevisora lo que genera la alarma para el magisterio del departamento.

Destacó que han escalado a las autoridades competentes la situación porque es altamente preocupante que se tenga acceso a la base de datos de los docentes y los citen para cobrarles por una atención que ofrecen de manera inapropiada.

Asimismo, mencionó que las dificultades de salud son evidentes en cuanto a la prestación del servicio derivadas de la incapacidad de la Fiduprevisora de brindar las garantías genera que se esté presentando la situación donde inescrupulosos se aprovechan de los maestros. Dijo que ante cualquier duda es clave comunicarse al 312-820-2997.

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Empresas Públicas de Armenia EPA viene realizando varias mesas de trabajo en el Centro de Control Maestro con la participación de diferentes áreas técnicas, operativas y actores relacionados con la prestación del servicio de acueducto, con el objetivo de definir estrategias preventivas frente al fenómeno de El Niño.

La jornada se desarrolló teniendo en cuenta las alertas y boletines emitidos por el IDEAM, donde se plantean probabilidades de presencia del fenómeno climático entre los meses de mayo y diciembre del presente año. Ante este panorama, EPA avanza en un proceso de alistamiento preventivo mediante actividades técnicas y operativas que permitan contrarrestar los posibles efectos asociados a la disminución de lluvias y afectaciones en las fuentes hídricas.

Desde la entidad se destacó que el papel de la comunidad será fundamental para afrontar esta situación, especialmente a través de la implementación de medidas de ahorro y uso eficiente del agua contempladas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

La entidad hace un llamado a hogares, instituciones, comercios, industrias y demás usuarios a fortalecer las prácticas responsables frente al consumo del recurso hídrico, recordando que el trabajo conjunto permitirá a la ciudad estar preparada ante los posibles efectos de la variabilidad climática y proteger el abastecimiento de agua potable para todos los armenios.

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CRQ y Policía Nacional atendieron intervención ilegal con movimientos de tierra en zona protegida de Filandia

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, a través de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA), atendió una denuncia ciudadana relacionada con presuntas afectaciones ambientales generadas por movimientos de tierra en la vereda La Lotería, municipio de Filandia.

La situación había sido puesta en conocimiento del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica y del Fuerte de Carabineros de la Policía del Quindío, entidades que, en articulación con la autoridad ambiental, adelantaron acciones de verificación e intervención en el área reportada.

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Durante la visita técnica realizada al predio, profesionales de la CRQ evidenciaron la ejecución de movimientos de tierra sin contar con los permisos o autorizaciones ambientales correspondientes. De acuerdo con la evaluación preliminar, las actividades tenían como finalidad la apertura de vías internas dentro del terreno intervenido.

“Con esta actividad se generaron afectaciones sobre el área forestal protectora y sobre la quebrada Las Damas, afluente tributario del río Barbas”, indicó Olga Patricia Castillo, coordinadora de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental de la CRQ.

Como resultado del procedimiento interinstitucional, la Policía Nacional realizó la captura y judicialización de tres personas presuntamente involucradas en estos hechos, quienes fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.

De igual manera, efectuaron el decomiso preventivo de dos unidades de maquinaria amarilla encontradas en el lugar, las cuales quedaron bajo custodia de la inspección municipal correspondiente.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, realizó el rescate de un perezoso neonato en el sector de Los Pinos, municipio de Salento, luego de ser encontrado en condición de alta vulnerabilidad. Actualmente, el ejemplar recibe atención especializada en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la entidad.

De acuerdo con Mónica Jaramillo, líder del área de Fauna Silvestre de la CRQ, el individuo tendría una edad aproximada entre un mes y medio de vida, por lo que permanece bajo cuidados neonatales permanentes y seguimiento veterinario especializado.

“En este momento se encuentra bajo cuidados neonatales por parte del equipo veterinario del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Su estado es estable y estamos aplicando todos los protocolos necesarios para salvaguardar su vida”, señaló la funcionaria.

Adicionalmente, durante la misma jornada fueron rescatados otros dos individuos de fauna silvestre, que actualmente se encuentran en proceso de valoración y atención por parte del equipo técnico de la Corporación.

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Con el propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente y mejorar las condiciones del espacio público, Empresas Públicas de Armenia EPA realizó una nueva jornada de intervención, limpieza y recolección de residuos en el sector de La Boca del Túnel, carrera 21 con calle 17, uno de los puntos que viene presentando acumulación de desechos y afectaciones al entorno en la ciudad.

Durante la actividad, el personal operativo adelantó labores de limpieza general, recolección de residuos sólidos y disposición adecuada de los materiales encontrados en la zona, permitiendo recuperar este importante sector y mejorar las condiciones ambientales del sector.

Cabe señalar, según información por parte del comandante de Policía Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante, que se desarrollarán indagaciones en la zona y otros sectores de la ciudad, con el objetivo de sancionar a los cochinos con la ley 1801, artículo 111.

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Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a través de la gerencia seccional Quindío, participó en el Festival del Mercado Campesino “Mujeres que impulsan el campo”, realizado en el municipio de Génova, un espacio orientado al fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), el desarrollo económico local y el reconocimiento de las mujeres rurales como actores fundamentales en la transformación del campo colombiano.

Durante la jornada, funcionarios del ICA socializaron con productores y asistentes la oferta institucional de la entidad, brindando orientación técnica sobre registro de predios pecuarios, porcinos, apícolas y acuícolas, así como acciones de prevención, vigilancia y control sanitario que contribuyen a la producción de alimentos sanos y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el territorio.

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Las comunidades educativas de la Ciudadela del Sur y Bosques de Pinares vivirán hoy 21 de mayo el día de la Afrocolombianidad con la realización del Congreso Institucional Ubuntu y el Festival Intercultural ‘Reafirmando nuestras raíces’, que incluye un novedoso concurso de peinados afros y una muestra gastronómica.

Así, la Alcaldía de Armenia, con su Secretaría de Educación Municipal, SEM, acompañará estas significativas jornadas institucionales que exaltan la identidad, la memoria y los aportes de las comunidades afrodescendientes, en desarrollo de la conmemoración del día de la Afrocolombianidad.

En la IE Rufino Sur, desde el Área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, a partir de las 8:00 a.m. tendrán lugar presentaciones culturales y jornadas de reflexión sobre Derechos Humanos.

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De acuerdo con la agenda de la institución educativa Ciudadela del Sur, la jornada se centrará en el Congreso Institucional Ubuntu 2026: Afrocolombianidad, Territorio y Futuro: Justicia Racial, Cultura y Desarrollo Sostenible, a partir de las 7:30 a. m. en el salón Coworking de la institución.

De manera simultánea, en la institución educativa Bosques de Pinares, sede Simón Rodríguez, la comunidad celebrará el Festival Intercultural ‘Reafirmando nuestras raíces’, una actividad que incluirá presentaciones culturales, bailes típicos, muestras artísticas, concurso de peinados afro y una amplia agenda gastronómica enfocada en las tradiciones.

El festival, que será desde las 7:00 a. m. y hasta la 1:00 p. m., ofrecerá una muestra gastronómica con platos tradicionales como hojaldres, enyucado, cucas con leche, torta de borojó, arepuelas, arroces con coco y mariscos, atollado, queso costeño frito con patacones, masa frita y dulces típicos afrocolombianos, convirtiéndose en un espacio de encuentro alrededor de la cultura, la tradición y la identidad ancestral de los litorales Atlántico y Pacífico.

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Mañana viernes 22 de mayo a las 9:00 a.m. en la Sala de Juntas de la Asamblea Departamental, se darán cita los secretarios de planeación de 11 municipios del Quindío, la Secretaría de Planeación y su jefatura de Desarrollo Territorial, la Secretaría del Interior y la UDEGER, para recibir la socialización de los avances del proyecto “Estudio de microzonificación sísmica de las zonas y urbanas de las localidades quindianas” por parte de la Universidad de Quindío.

Estos estudios son vitales para determinar cuáles son las zonas que presentan riesgo a la hora de construir, siendo un insumo necesario para la atención y prevención de desastres, y para la actualización de los instrumentos de planificación territorial, PbOT o POT de cada municipio.

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Cabe recordar que el diciembre del 2025 se entregó este estudio a la Alcaldía de Armenia para que a su vez sea remitido a la comisión asesora permanente nacional que revisará y dará el visto bueno a este documento.

De entregar estos estudios este año, el Quindío sería el primer departamento del país en tener el estudio de microzonificación sísmica completo, tanto para la ciudad capital, como para los otros 11 municipios. Una muestra más del compromiso del Gobierno del Quindío con la planificación territorial del corazón verde de Colombia.

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Este jueves 21 de mayo, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., se desarrollará una mesa técnica del sector agroindustrial en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Quindío, espacio que reunirá a empresarios, entidades y actores estratégicos de la industria de alimentos del departamento para socializar temas de gran interés para el fortalecimiento del sector.

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Debido a un infarto murió en las últimas horas la docente universitaria Luz Amaris Giraldo Ocampo.

A través de un comunicado, la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, UGCA confirmó la noticia que ha conmocionado a la comunidad académica de esta institución de educación superior.

En el comunicado indican “lamentamos el fallecimiento de Luz Amaris Giraldo, coordinadora social del proyecto de Agricultura Regenerativa de la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia y egresada del programa de economía de esta institución”

Finaliza el comunicado “desde la familia UGCA enviamos un mensaje de solidaridad y fortaleza a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.

Desde Caracol Radio Armenia también enviamos el mensaje de condolencia y pesar a la familia de la docente y a la comunidad académica de la Gran Colombia, paz en su tumba.

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En deportes, La selección de atletismo de la Universidad del Quindío ganó seis medallas de oro, tres de plata y una de bronce en los Juegos Zonales ASCUNDAF Nodo Centro 2026, realizados en Sopó, Cundinamarca, y obtuvieron el trofeo de subcampeón masculino y el tercer lugar en el medallero general.

Uno de los resultados más destacados fue el de Yarinson Daniel Morales, estudiante de Licenciatura en Educación Física y Deportes, sumó tres medallas en pruebas de lanzamiento: plata en impulsión de bala con 10,69 metros, oro en jabalina con 62,01 metros y oro en disco con 36,38 metros.

En las pruebas de pista, Camilo Andrés Redondo Magdaniel, estudiante de Licenciatura en Educación Física y Deportes, obtuvo dos medallas de oro tras imponerse en los 100 metros planos y en los 400 metros planos, Manuel Fernando Henao, del mismo programa académico, ganó los 800 metros planos.

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La delegación también celebró el oro conseguido por Valentina Vega, estudiante del programa de Física, en los 10.000 metros planos femeninos, Daniel Eduardo Vaca, estudiante de Gerontología, obtuvo la medalla de bronce en los 10.000 metros planos. En marcha atlética, Mauricio Giraldo, estudiante de Gerontología logró la medalla de plata en los 10.000 metros marcha

El balance de la Uniquindío se completó con una medalla de plata en el relevo masculino 4x400, integrado por Tomás Inocencio, estudiante de Lenguas Modernas, y Samuel Camacho, Pablo García y Manuel Fernando Henao, estudiantes de Licenciatura en Educación Física y Deportes.