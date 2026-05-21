El Ejército reforzará la seguridad para las elecciones presidenciales en el Eje Cafetero

Armenia

Y es que quedan menos de 10 días para las elecciones presidenciales por lo que las autoridades despliegan los planes de prevención para garantizar la seguridad.

Al respecto el coronel Julián Arango, comandante de la Octava Brigada del Ejército dijo que llevarán a cabo el plan democracia en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío en el Eje Cafetero y dos municipios del Valle del Cauca que son Ulloa y Alcalá.

Sostuvo que se tendrán dispuestos 120 puestos de votación y contarán con más de 3.000 hombres para garantizar el desarrollo seguro de la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo.

“Con respecto a nuestro plan electoral, plan democracia, como le hemos llamado la operación principal de nuestro Ejército Nacional en la región del Quindío y obviamente con todo lo que tiene que ver con el Eje Cafetero tenemos dispuesto 120 puestos de votación a lo largo y ancho, incluyendo los dos municipios del Valle del Cauca, que es Alcalá y Ulloa y tenemos pues predispuesto para esta operación de gran envergadura e importancia. Tenemos aproximadamente casi 3000 hombres", mencionó.

Afirmó que continúan trabajando a la ofensiva en los puntos focalizados puntualmente en el sur de la cordillera en el Quindío, parte occidental de Risaralda y la norte en Caldas.

“El panorama en materia de seguridad nosotros siempre seguimos a la ofensiva en cada uno de esos puntos focalizados, como lo llamamos nosotros operacionalmente, en el área de responsabilidad en el sur de la cordillera en el sur del Quindío, en la parte de la cordillera central y en la parte occidental de Risaralda y la parte norte de Caldas", dijo.

Añadió: “En la parte rural normalmente los puestos que ya están asignados son 127 puestos que tenemos en el área de responsabilidad. Y en la parte urbana es recordar que es responsabilidad de nuestra Policía Nacional, pero sin embargo nosotros también tenemos una estrategia y una reserva que en cualquier caso o cualquier situación que se nos presente en el desarrollo estos comicios electorales podemos atenderlos".

Dijo que continúan comprometidos con la estabilidad de toda la región cafetera y la seguridad de sus habitantes de manera permanente y con más vehemencia para esta jornada electoral.