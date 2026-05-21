Sellados cinco centros estéticos en Kennedy, tras caso de Yulixa Toloza: no cumplen con requisitos

En las últimas horas la Alcaldía Local de Kennedy realizó operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a centros dedicados a procedimientos estéticos, tras el caso de Yulixa Toloza. El objetivo fue verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y proteger la salud de las y los ciudadanos.

En ese sentido, la Alcaldía visitó catorce establecimientos que ofrecían estos servicios. Sin embargo, cinco de estos establecimientos fueron sellados debido a que no contaban con la documentación requerida ni cumplían con las condiciones exigidas para su funcionamiento.

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“Desde la Alcaldía Local de Kennedy continuamos realizando operativos para garantizar que los establecimientos que prestan servicios médicos y estéticos cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía”, afirmó Javier Prieto, alcalde local (e) de Kennedy.

Estos operativos se llevaron a cabo con el acompañamiento de las entidades encargadas de regular estos lugares y, según la Alcaldía, hacen parte de las acciones permanentes que adelanta Kennedy para fortalecer el control sobre actividades que puedan representar riesgos para la salud pública y la seguridad de los ciudadanos.

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Finalmente, la Alcaldía de Kennedy hizo un llamado a los ciudadanos para verificar siempre que los establecimientos a los que acuden cuenten con los permisos, documentación y condiciones adecuadas para la prestación de este tipo de servicios.