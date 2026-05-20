‘Viva la masa madre’: la feria que impulsa las panaderías en Colombia
Una iniciativa que ha beneficiado cerca de 7.000 panaderías en 31 departamentos del país.
El próximo viernes 22 de mayo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) realizará en Bogotá la feria “Viva la masa madre”, un encuentro que reunirá a más de 20 panaderías campesinas y populares de diferentes regiones del país para visibilizar el valor de la fermentación natural como desarrollo económico, ientidad gastronómica y fortalecimiento territorial.
La jornada se llevará a cabo entre las 9:00a.m y las 5:00p.m en el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA, ubicado en la carrera 30 #15-53, con entrada libre para toda la ciudadanía.
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Durante el evento, los asistentes podrán probar productos elaborados con masa madre y conocer recetas tradicionales adaptadas a las distintas regiones del país. Además, habrá espacios de interacción entre panaderos, aprendices, instructores y extensionistas que hacen parte del programa.
“Con esta feria buscamos visibilizar el potencial de la panadería campesina y popular en Colombia, fortaleciendo capacidades productivas, preservando tradiciones regionales y promoviendo oportunidades económicas sostenibles para miles de familias panaderas del país”, aseguró Paula Bello, líder técnica del Proyecto Nacional de Masa Madre del SENA.
La iniciativa ya ha beneficiado a cerca de 7.000 panaderías en 31 departamentos del país, mediante procesos de acompañamiento técnico, formación especializada y transferencia de conocimiento enfocados en modernizar y fortalecer este sector productivo desde los territorios.
Actualmente, el programa cuenta con 95 extensionistas, 58 centros de formación y 210 kits técnicos especializados, consolidándose como una de las principales apuestas del país para impulsar la panadería popular y campesina.
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De acuerdo con el SENA, para 2026 se proyecta ampliar el alcance del programa y beneficiar a más de 3.600 nuevas panaderías, además de profundizar los procesos de acompañamiento en otras 3.600, especialmente en zonas rurales y territorios priorizados.