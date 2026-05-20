Fuerte incendio se registró en la carrera 68 con calle 68: ¿qué se sabe?

En la tarde este miércoles, 20 de mayo, varios usuarios a través de redes sociales reportaron una columna de humo negro en uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. El incidente se registró exactamente en la carrera 68 con calle 68.

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Según informó Bomberos de Bogotá, el incendio se produjo por una quema de basura debajo de un puente. Sin embargo, las autoridades lograron controlaron esta conflagración y no hubo personas lesionadas, aunque los ciudadanos si reportaron malestar por las condiciones del aire.

“Novedad en vía por incendio en la Av. Carrera 68 con Av. Calle 68, sentido Norte - Sur. Bomberos de Bogotá en elpunto.️Transita con precaución”, fue el mensaje de la Secretaría Distrital de Movilidad a los ciudadanos que transitaban por ese sector de la capital del país.

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Ante estas emergencias, las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, encender las luces (en caso de que no se vea la vía) y mantener distancia entre los vehículos. Asimismo, las autoridades recomiendan tomar rutas alternas si se ve afectada lavisibilidad.