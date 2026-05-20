¿Cómo puede recibir el duplicado de la placa de su vehículo en solo 24 horas en Bogotá? Paso a paso

En algunas ocasiones los trámites con entidades estatales en Colombia y algunos otro países son demorados y, una vez efectuados, los resultados o sea cual sea el final de este mismo, como entrega de documentos, entre otros, también suele demorarse.

De esta forma, la Alcaldía de Bogotá, teniendo en cuenta lo anterior, le puso la lupa a uno de los tantos trámites que se pueden hacer en diferentes sectores, esta vez en el de movilidad: sacar el duplicado de la placa de un vehículo.

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Así las cosas, el distrito explicó que ahora se puede acceder al duplicado de la placa del vehículo y que esta misma se le sea entregada en 24 horas, es decir, un día luego de haber hecho el trámite.

Por ello, en Caracol Radio le contamos el paso a paso para hacer el trámite y los requisitos para acceder a esta entrega rápida.

Paso a paso

Realmente es un trámite sencillo. Lo único que usted debe hacer para empezar a gestionarlo es:

Agendar su cita de forma gratuita en www.ventanillamovilidad.com.co

Una vez se le agende, deberá acercarse a la Ventanilla Única de Servicios para finalizar la solicitud.

¿Y cuáles son los requisitos?

Pues bien, la Alcaldía de Bogotá explicó en su página web que el principal requisito es que su vehículo esté matriculado en, precisamente, Bogotá.

Luego, debe tener en cuenta los siguientes requisitos para aplicar:

Debe estar a paz y salvo en multas por infracciones a las normas de tránsito.

El SOAT debe estar vigente en la plataforma del RUNT.

Presentar el documento de identidad original.

Presenta el Formulario Único de Solicitud del trámite diligenciado.

Recuerde, también, que debe entregar las placas de su vehículo deterioradas, partidas o dañadas más no botarlas a la basura. Lo anterior puede “favorecer delitos como el llamado ‘gemeleo de placas’”.

¿En qué casos usted puede pedir el cambio de placas?

El distrito puntualiza que son dos escenarios en los que se puede solicitar el duplicado de las placas.

Deterioro evidente: Si las placas están borrosas, no se lee el número, se les ha caído la pintura, están dobladas o partidas.

Si las placas están borrosas, no se lee el número, se les ha caído la pintura, están dobladas o partidas. Pérdida o robo: Al realizar el trámite en la Ventanilla Única de Servicios debe expresar de manera verbal que su placa fue hurtada o extraviada, no es necesario aportar una denuncia formal.

Así mismo, recuerdan que por cuenta propia no se debe intervenir las placas como, por ejemplo, pintándolas. "Retocar la placa con pintura o marcadores se considera una alteración y puede traer problemas legales“, dicen las autoridades.

Hay multa por portar placas deterioradas, modificadas o directamente sin ellas

Finalmente, recuerde que las placas de los vehículos son igual de importantes que, por ejemplo, la cédula o tarjeta de identidad para las personas, ya que son la identificación de cada uno.

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Por este motivo portarlas deterioradas o dañadas, hasta el punto de que no se identifiquen las letras y los números, además de directamente no portarla, acarrea una multa económica. Estas son:

B03: Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Valor: $ 337.400

Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Valor: $ 337.400 B04: Con placas adulteradas. Valor: $ 337.400

Con placas adulteradas. Valor: $ 337.400 B05: Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Valor: $ 337.400

Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Valor: $ 337.400 B06: Con placas falsas. Valor: $ 337.400.

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