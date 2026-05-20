Familia busca a un niño de 13 años desaparecido tras salir de su colegio en Soacha: ¿qué se sabe?

Gran preocupación ha generado la desaparición de Julián Stiven Pidghirnay, un niño de 13 años del que no se tiene información desde el martes 19 de mayo. La desaparición se dio luego de que el joven saliera del Instituto Comercial Oasis, colegio en el que estudia junto con sus dos hermanos.

En conversación con Caracol Radio, Mariana Pidghirnay Solano, mamá de Julián, aseguró que su hijo tomó un camino distinto al de sus hermanos. Desde ese momento, su madre ha comenzado una búsqueda para encontrar a su hijo, pero hasta el momento no tiene una pista clara.

Algunos amigos de Julián aseguraron a la mamá que lo vieron con un amigo del conjunto. “Los dos están desaparecidos”, aseguró la mujer. En medio del desespero por encontrar a su hijo, la señora Mariana publicó su número en redes sociales. Sin embargo, ha recibido llamadas extorsivas.