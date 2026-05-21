Bogotá y la CAR adicionan más de 350 mil hectáreas estratégicas para proteger el agua en la región

La Alcaldía de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca firmaron una resolución conjunta que adiciona 350.010 hectáreas como Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico. Esta decisión permite priorizar ecosistemas estratégicos que deben ser conservados para mejorar la regulación del agua.

Esta resolución permitirá focalizar inversiones ambientales para la conservación y restauración ecológica. “Se trata de una herramienta técnica y jurídica para orientar recursos de Distrito hacia territorios donde se produce, regula y protege el agua que abastece a Bogotá y a 39 municipios de la región”, dice la Secretaría de Ambiente.

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En ese mismo sentido, es una estrategia para proteger páramos, bosques, humedales y otros ecosistemas fundamentales para la seguridad hídrica, la conectividad ecológica, la conservación de la biodiversidad y la adaptación frente a la crisis climática.

“Con esta resolución conjunta damos un paso muy importante para orientar mejor las inversiones ambientales hacia donde más se necesitan: conservar predios estratégicos, restaurar ecosistemas y fortalecer los acuerdos con las comunidades que cuidan los territorios”, dijo la secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto.

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Estas nuevas áreas, equivalentes a casi dos veces el tamaño de Bogotá, se suman a las más de 320 mil hectáreas priorizadas para la conservación hídrica entre 2018 y 2022. Es decir, el Distrito y la CAR elevan a más de 670 mil hectáreas el territorio priorizado para proteger el agua y los ecosistemas estratégicos que la regulan.

“Estas alianzas estratégicas permiten fortalecer las acciones de prevención y adaptación frente a la variabilidad climática, especialmente ante la posible disminución de la oferta hídrica, a través del trabajo articulado entre entidades”, afirmó Alfred Ballesteros, director de la CAR.

El 61% de las nuevas áreas incorporadas está ubicado en la cuenca del río Bogotá, con incidencia en 39 municipios de Cundinamarca, mientras que el área restante se localiza en sectores clave de las cuencas de los ríos Suárez, Carare-Minero y Negro, y en el Páramo de Guerrero.