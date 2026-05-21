Restablecen servicios a afiliados a Emssanar en el Hospital San Pedro de Pasto

Aumento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en Estados Unidos. / . ( Getty )

Pasto-Nariño

Después de un proceso de diálogo y concertación con EMSSANAR EPS, se logró reanudar la prestación de servicios a los afiliados a la entidad en la Fundación Hospital San Pedro, la cual había sido suspendida desde el pasado 14 de mayo debido al incumplimiento reiterado en los compromisos contractuales por parte de Emssanar.

Las deudas de la EPS a la institución hospitalaria superan los ochenta mil millones de pesos, situación que ha generado serias complicaciones para la continuidad de servicios a los afiliados a EMSSANAR, una de las entidades con mayor número de asegurados en el suroccidente del país.

En el Hospital San Pedro en el último año han sido atendidos alrededor de sesenta mil usuarios en hospitalización, mientras que más de treinta mil pacientes de manera ambulatoria pertenecientes a la mencionada EPS.

Se espera que los compromisos asumidos se mantean y de esta manera se evite una nueva suspensión que afecta la continuidad del servicio a pacientes.

En el pasado mes de abril una situación similar se presentó con el Hospital Universitario Departamental de Nariño, el cual reanudó los servicios tras un acuerdo con Emssanar.

Según el IDSN, la situación financiera y al incremento de cartera con hospitales es progresiva, cerrando el 2025 con una deuda de las EPS con los prestadores de la región cercana a los 2.5 billones de pesos.

Los reportes y llamados han sido reiterativos ante la Superintendencia Nacional de Salud, para que ejecuten acciones contundentes que aseguren el flujo de recursos, ya que su ausencia impacta severamente la estabilidad del sistema de salud en el departamento.