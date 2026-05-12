Sindicato de trabajadores de Emssanar EPS pide a presidente Petro frenar eventual liquidación

SALUD

Caracol Radio conoció la carta con la que trabajadores de Emssanar EPS le pidieron al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud evitar una eventual liquidación de la entidad, decisión que deberá tomarse antes del próximo 31 de mayo y que, según advierten, podría desatar una crisis sanitaria y hospitalaria en el suroccidente del país.

En el documento, la Asociación Unitaria de Trabajadores de Emssanar, ASUNTSSANAR, asegura que cerrar la EPS pondría en riesgo la atención médica de más de 1,6 millones de afiliados del régimen subsidiado en Nariño, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, muchos de ellos pacientes con cáncer, insuficiencia renal, VIH y enfermedades de alto costo.

“Liquidar Emssanar EPS sería una decisión equivocada, costosa para el Estado y devastadora para los más vulnerables”, advierten los trabajadores en la comunicación enviada al Gobierno Nacional.

“El impacto sería social, laboral y hospitalario” denuncian.

La organización sindical sostiene que una eventual liquidación no solo afectaría a los usuarios, sino también a la red pública hospitalaria de 102 municipios donde opera Emssanar y que depende de los pagos de la EPS para mantener su funcionamiento. Según la carta, el cierre podría generar un efecto dominó sobre hospitales públicos y clínicas de la región.

Además, alertan por el impacto laboral que tendría la decisión. Actualmente, Emssanar cuenta con 1.585 trabajadores; el 71% son mujeres y más del 60% son cabeza de hogar. El sindicato asegura que detrás de esos empleos dependen cerca de cuatro mil personas.

Los trabajadores también advierten que muchos afiliados viven en zonas rurales y apartadas donde Emssanar sería prácticamente la única alternativa de aseguramiento en salud, por lo que una liquidación podría traducirse en interrupciones de tratamientos y mayores barreras de acceso para población vulnerable.

La decisión se tomará antes del 31 de mayo

En la carta, ASUNTSSANAR insiste en que la EPS ya cuenta con un plan de recuperación aprobado por la propia Superintendencia Nacional de Salud y asegura que durante 2025 se han evidenciado señales de mejoría financiera y operativa.

Por eso, pidieron mantener la continuidad de Emssanar bajo intervención y no avanzar hacia una liquidación. “La decisión que ustedes adopten quedará en el registro histórico de la salud pública colombiana”, señala el documento enviado al presidente Gustavo Petro, al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y al superintendente Daniel Quintero Calle.