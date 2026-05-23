Jhon Durán regresó al FPC: Este es el equipo con el que entrena, esperando el llamado a la selección. Getty Images

La prelista de 55 jugadores publicada por el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dejó sorpresas y opiniones divididas, entre ellas, la inclusión del delantero Jhon Jáder Durán.

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Durán, quien acumula 17 partidos con la ‘Tricolor’ y tres goles, había sido excluido de las últimas convocatorias luego de su participación el 6 de junio de 2025 en el empate 0-0 ante Perú por eliminatorias. El jugador abandonó la concentración en ese entonces acusando dolores lumbares.

La llegada de Jhon Jáder Durán a Colombia

El delantero antioqueño, que llegó al Zenit de San Petersburgo en Rusia a comienzos de 2026, viajó a Colombia una vez se conoció la noticia de su inclusión en el listado de jugadores con opción de ser convocados al Mundial.

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Jhon Jáder Durán se despidió del plantel ruso en medio de la incertidumbre por su permanencia a futuro, con algunas versiones señalando que habría rescindido su contrato, mientras el equipo afirmó en un comunicado que el jugador se encuentra “bajo licencia por temas personales”.

¿Con qué equipo del FPC entrena Jhon Jáder Durán?

En su regreso a Colombia, Jhon Jáder Durán dejó en claro que no olvida sus raíces y, además de dejar algunas palabras de aliento al club que lo vio surgir, el Envigado FC, el atacante aprovechó para tener una jornada de entrenamiento con la ‘Cantera de Héroes’.

El equipo naranja compartió en sus redes oficiales algunas fotografías del reencuentro con el cuerpo técnico y demás jugadores de la institución que jugará la final del Torneo de Ascenso ante el Real Cartagena.

“Su presencia inspira a nuestras nuevas generaciones y reafirma que esta institución continúa formando jugadores con identidad, carácter y hambre de grandeza. Siempre será un orgullo verte defender esta camiseta”, destacó Envigado.

Así las cosas, Durán continúa su acondicionamiento físico, a la espera de un posible llamado definitivo en la lista de 26 para el Mundial y mientras se define también su futuro en el continente europeo.

El anuncio podría llegar entre el 31 de mayo y el primero de junio, en torno al partido amistoso de despedida que tendrá Colombia frente a Costa Rica en El Campín. La fecha límite de la FIFA para la publicación de las nóminas es el 2 de junio de 2026.