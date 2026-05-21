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21 may 2026 Actualizado 14:05

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Protestas de transportadores paralizan Cali: exigen compensaciones y denuncian piratería

Hugo Velasco, uno de los transportadores afectados, expresó su preocupación y la de sus compañeros ante la situación.

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Maria José Castro

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Cali amaneció este jueves 21 de mayo bajo una jornada de protestas de transportadores del antiguo Transporte Público Colectivo (TPC), generando cierres y bloqueos intermitentes en diversos puntos de la ciudad.

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Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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