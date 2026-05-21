Protestas de transportadores generan cierres y bloqueos en varios puntos de Cali

Entre los sectores con mayores complicaciones se encuentran Sameco, Paso del Comercio, el puente de Juanchito y corredores de la carrera octava.

Cali

Las protestas de transportadores del antiguo Transporte Público Colectivo (TPC) generan este jueves cierres y bloqueos intermitentes en varios puntos de Cali, afectando la movilidad desde las primeras horas de la mañana.

Entre los sectores con mayores complicaciones se encuentran Sameco, Paso del Comercio, el puente de Juanchito y corredores de la carrera octava.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, agentes de tránsito fueron desplegados en las zonas afectadas para regular flujo vehicular.

El motivo de las protestas está relacionado con el proceso de chatarrización de buses que ya cumplieron su vida útil y no pudieron integrarse al sistema MIO. Los propietarios reclaman el pago de compensaciones económicas por la desintegración de estos vehículos.

Según Metrocali, hasta febrero de 2026, 104 propietarios radicaron la documentación requerida para acceder al pago. De ellos, 86 cuentan con resolución aprobada y 55 ya recibieron los recursos correspondientes. Para esta primera fase fueron priorizados 199 vehículos, mientras que aún quedarían 510 por atender en etapas posteriores, las cuales deberán definirse conforme a las capacidades presupuestales y normativas del Distrito.