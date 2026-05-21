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“Si no levantan el paro, no habrá diálogo, no permitiremos vías de hecho”: Alcalde Alejandro Eder

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Este jueves 21 de mayo, Cali amaneció con múltiples bloqueos en las principales vías de acceso debido a las protestas de transportadores tradicionales del sistema colectivo, conocidos popularmente como las “bucetas”. La situación generó un fuerte caos de movilidad y afectaciones en distintos puntos estratégicos de la capital vallecaucana.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que su administración ha trabajado durante los últimos dos años con el gremio transportador para atender sus solicitudes.

Según explicó el mandatario, entre diciembre y enero ya fueron chatarrizados 154 vehículos y existen recursos para continuar con ese proceso.

“No vamos a ceder ante las vías de hecho”, afirmó el alcalde, quien confirmó que dio instrucciones a la Policía y a la Secretaría de Seguridad para restablecer la movilidad en la ciudad.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: