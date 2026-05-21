Activistas de la Flotilla Global Sumud denuncian maltratos tras video de ministro israelí burlándose

El activista hispanopalestino miembro de la Flotilla Global Sumud, Saif Abukeshek, deportado el 10 de mayo tras diez días detenido por Israel, habló en 6AM W sobre la polémica que ha desatado el ministro israelí Ben Gvir tras divulgar video en el que se burla de activistas que llevaban ayuda a Gaza.

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Dos videos difundidos por la oficina de Ben Gvir muestran a activistas que iban a bordo de una flotilla que buscaba entregar ayuda a Gaza siendo arrestados por agentes de policía, y a algunos se les ve inmovilizados en la posición de estrés en un espacio improvisado de detención en el puerto de Ashdod el miércoles.

En un video se ve a una mujer gritando en inglés: “Free Palestine!” antes de ser empujada al suelo, mientras se escucha a los agentes decirle: “silencio, silencio”.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud deportado tras diez días detenido por Israel, aseguró este miércoles que el vídeo en el que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, se burla y humilla a los activistas de Flotilla detenidos refleja “la naturaleza criminal de Israel”.

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“Es la naturaleza criminal de Israel. Así tratan a las personas, no tienen ningún respeto por los derechos humanos o por los valores que están intentando defender esas personas”, señaló Abukeshek desde el Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia), donde ha mantenido encuentros con eurodiputados tras ser deportado el pasado 10 de mayo por Israel después de estar diez días detenido y en huelga de hambre.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud deportado tras diez días detenido por Israel, denunció este martes la “complicidad” de la Unión Europea (UE) con ese país, al “tolerar” la captura de ciudadanos europeos durante la interceptación de la flotilla humanitaria y concederle “privilegios” de índole económica.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes que ha adoptado medidas contra cuatro personas que lideran las flotillas a Gaza por vínculos con la organización terrorista de Hamás, entre ellas al activista hispanopalestino Saif Abukeshek, que fue retenido por Israel y liberado la semana pasada.

En 6AM W de Caracol Radio, el activista comentó que: “Nos secuestraron, nos llevaron con las manos atadas y los ojos cerrados a otro barco, nos tratan con mucha violencia y tortura durante tres días. Yo hice huelga de hambre y luego de sed”.

Sobre los videos, indicó que es mentira que Netanyahu no esté detrás de esto: “Nosotros lo hemos visto dando órdenes, ellos están en contra de que el mundo sepa lo que están haciendo”.

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