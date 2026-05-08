Ricardo Roa no quedó formalmente imputado: Fiscalía aclarará dudas la próxima semana

Ricardo Roa en medio de la imputación de cargos. Foto: Tomada de la audiencia

JUSTICIA

El juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías suspendió la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por las presuntas irregularidades en el reporte de gastos de la campaña presidencial ‘Petro Presidente’ en 2022.

La decisión fue adoptada por el juez tras respaldar la petición de la defensa de Roa sobre la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación aclare en detalle varios aspectos de la investigación que sustentan la imputación.

El abogado Juan David León le pidió al fiscal del caso detallar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se sustentan los 10 hechos jurídicamente relevantes en los que se basa la imputación por el delito de violación de topes electorales contra su cliente, Ricardo Roa.

Ante la extensa información que deberá presentar la Fiscalía durante la audiencia, el juez consideró pertinente suspender la diligencia y reanudarla el próximo lunes 11 de mayo a las 4:00 de la tarde.

Debido a esta decisión, el presidente de Ecopetrol no quedó formalmente imputado, ya que el procedimiento aún no ha sido legalizado por el juez y las dudas planteadas por la defensa no han sido resueltas en su totalidad.