Caso Ricardo Roa: así se habrían volado los topes electorales en la campaña Petro Presidente

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol en medio de la audiencia de imputación de cargos: Foto: Tomada de la audiencia.

JUSTICIA

La Fiscalía General de la Nación destapó sus cargas contra el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.

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Durante la audiencia, el fiscal del caso aseguró que, tras revisar los reportes entregados al aplicativo ‘Cuentas Claras’ y la información presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se concluyó que la campaña habría excedido los topes establecidos tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.

“Usted, en su condición de gerente administrador financiero de la campaña Petro Presidente, habría dirigido, manejado y autorizado este gasto ejecutado en esta etapa electoral”, señaló el delegado del ente acusador en referencia a la primera vuelta realizada en mayo de 2022.

La Fiscalía sostuvo que los gastos reales de esa etapa habrían ascendido a 29.924 millones de pesos, pese a que el límite permitido era de 28.500 millones.

“Bajo esa condición, la campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924 millones de pesos, suma que superó el límite máximo que era de 28.500 millones de pesos”, indicó el fiscal.

Según la investigación, esto habría generado un exceso de 1.388 millones de pesos en los topes electorales. Además, el ente acusador aseguró que la campaña reportó cifras inferiores a las realmente ejecutadas.

“Para esa misma etapa, la campaña, en su cabeza como gerente, reportó en Cuentas Claras gastos por valores de 28.384 millones de pesos, es decir por debajo de lo que realmente habían gastado”, afirmó.

El fiscal explicó que, tras comparar los registros financieros y los reportes oficiales, se detectaron pagos y servicios de campaña que no habrían sido reportados o que fueron registrados parcialmente.

“Tenemos entonces que, en concreto, durante la primera vuelta, y bajo la gerencia suya, se habrían identificado pagos, gastos, servicios y hechos económicos de campaña por 1.193 millones de pesos, que no fueron reportados o reportados parcialmente”, agregó.

Fiscalía advierte presunta manipulación de registros contables

Ricardo Roa en medio de la imputación de cargos. Foto: Tomada de la audiencia Ampliar Ricardo Roa en medio de la imputación de cargos. Foto: Tomada de la audiencia Cerrar

En la audiencia también se expusieron presuntas inconsistencias entre los gastos correspondientes a la primera y segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la Fiscalía, parte de los movimientos financieros habrían sido registrados en etapas distintas a aquellas en las que realmente ocurrieron, con el propósito de evitar exceder los topes fijados por la autoridad electoral.

“A esos gastos no reportados, señor Ricardo, se suma o se observa una indebida imputación contable entre las vueltas electorales. ¿En qué consiste esto? Consiste en que se registraron gastos en una vuelta distinta de aquella a la que material y cronológicamente correspondían”, explicó el fiscal.

“En concreto, bajo su gerencia, bajo su dirección, hubo gastos por 358.586 millones de pesos (...) los cuales habrían sido registrados como gastos de segunda vuelta, pese a haber ocurrido o correspondido a la primera vuelta presidencial y no a la segunda, como se registró”, añadió.

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La Fiscalía también señaló que durante la campaña presuntamente se habrían omitido eventos, modificado fechas y reducido gastos reales en los reportes oficiales con el fin de alterar las cifras entregadas al Consejo Nacional Electoral.