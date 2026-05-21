Lozano y Carrascal chocan por proyecto sobre contratistas: ¿se cayó por intereses personales?

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, y la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, discutieron sobre un proyecto que pretendía dignificar el trabajo de los contratistas estatales, tras denuncias de que la iniciativa se hundió por supuestos intereses personales.

Lozano afirmó que el proyecto se cayó, afectando a los trabajadores: “Están trabajando enfermos, no pueden embarcarse en un proyecto hipotecario, no tienen estabilidad mínima…estos contratistas quedaron más jodidos porque ayer se hundió el proyecto que les daba garantías”.

Carrascal defendió su posición y aseguró que no rompió el quórum. “Estuve toda la sesión, me senté con la comunidad sorda, mi oficina queda absolutamente a unos pasos de la comisión, todo el mundo sabía que yo estaba ahí (...) Pero mi acuerdo fue claro, no trabajo bajo presiones ni imposiciones. No se puede crear una tercera categoría con menos derechos que los trabajadores”, dijo.

Además, la representante señaló que la reforma busca fortalecer la formalización laboral y que la propuesta de Lozano, tal como estaba planteada, era inconstitucional: “Este proyecto pisa callos, pero busca garantizar derechos mínimos a millón y medio de contratistas. Lo que no se puede es engañar a la gente con un proyecto que debilita la carrera administrativa”.

“Lozano está en una carrera porque se va del Senado y tiene a su esposa en la carrera presidencial”, añadió.

La senadora, por su parte, insistió en que la intención de la iniciativa era dignificar el trabajo y otorgar garantías, y negó que la caída del proyecto respondiera a intereses personales. “El problema no es personal, sino técnico; queremos mejorar la vida de los contratistas, no perpetuar la precariedad”, dijo.

Y agregó que “el proyecto les daña el clientelismo, es carreta que sea inconstitucional (...) Lo que dicen por ahí es que la señora Carrascal quiere apropiarse del proyecto, dárselas de salvadora y presentarlo después”.

Finalmente, aseguró que ella no participará en lo que consideró una “mezquindad” y dijo que el proyecto se hundió debido a que “la próxima semana el Congreso no sesionará por cuenta de las elecciones presidenciales”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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