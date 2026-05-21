🔴EN VIVO Etapa 12 del Giro de Italia: jornada ideal para los velocistas en territorio ligur
El recorrido entre Imperia y Novi Ligure tendrá 175 kilómetros y podría terminar con un embalaje masivo tras una fracción de alta velocidad.
La etapa 12 del Giro de Italia se disputará este jueves con un trazado de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure, en una jornada que apunta a favorecer a los especialistas en sprint. Luego del triunfo del ecuatoriano Jhonatan Narváez en Chiavari, el pelotón afrontará una fracción con perfil menos exigente, aunque con dos ascensos de tercera categoría en Colle Giovo y Bric Berton que podrían generar algunos movimientos estratégicos antes del desenlace final.
Gran parte del recorrido transitará por la histórica Vía Aurelia, atravesando varias localidades de la costa ligur como Albenga y Savona, en un trayecto comparado con una Milán-Sanremo en sentido inverso. La llegada en Novi Ligure promete velocidad pura gracias a una recta final de casi tres kilómetros, escenario ideal para los embaladores. Mientras tanto, en la clasificación general, el portugués Afonso Eulalio defenderá la maglia rosa con ventaja sobre Jonas Vingegaard, en una lucha que sigue completamente abierta rumbo a la recta decisiva de la competencia.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del Giro:
La mayoría de las etapas comienzan en las grandes vueltas por los propios competidores.
1 POELS Wout487
2 OLIVEIRA Nelson469
3 CARUSO Damiano432
4 KELDERMAN Wilco383
5 Juul-Jensen Christopher347
Los equipos siguen completos.
1Lidl - Trek
2Red Bull - BORA - hansgrohe
3Equipo CMA CGM de Decathlon
4Equipo Movistar
5Netcompany INEOS
6Paso rápido Soudal
7Equipo ciclista profesional Tudor
8Cohetes de rosas de Unibet
9Equipo Polti Visita Malta
De la distancia total de 175,3 km recorrida hoy, 122,8 kilómetros son llanos (con una pendiente de entre el -2% y el 2%).
Minuto y medio para los cinco de cabeza
Unibet Rose Rockets está tirando fuerte del pelotón para no dejar escapar la opción de esprint de este jueves… aunque Dylan Groenewegen es, teóricamente, el que más puede sufrir en las cotas. Km 30, 1'35".
Composición del grupo 1 .
14 GEENS JonasAPTO
225 TAROZZI ManueleBCS
348 VAN DER LEE Jardi ChristiaanEFE
484 LÓPEZ Juan PedroPELÍCULA
5161 BAIS Mattiatelevisión de pago