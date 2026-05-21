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21 may 2026 Actualizado 12:36

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Giro de Italia

🔴EN VIVO Etapa 12 del Giro de Italia: jornada ideal para los velocistas en territorio ligur

El recorrido entre Imperia y Novi Ligure tendrá 175 kilómetros y podría terminar con un embalaje masivo tras una fracción de alta velocidad.

IMPERIA, ITALY - MAY 21: Johan Jacobs of Switzerland and Team Groupama - FDJ United attacks during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 12 a 175km stage from Imperia to Novi Ligure / #UCIWT / on May 21, 2026 in Imperia, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

IMPERIA, ITALY - MAY 21: Johan Jacobs of Switzerland and Team Groupama - FDJ United attacks during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 12 a 175km stage from Imperia to Novi Ligure / #UCIWT / on May 21, 2026 in Imperia, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

IMPERIA, ITALY - MAY 21: Johan Jacobs of Switzerland and Team Groupama - FDJ United attacks during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 12 a 175km stage from Imperia to Novi Ligure / #UCIWT / on May 21, 2026 in Imperia, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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La etapa 12 del Giro de Italia se disputará este jueves con un trazado de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure, en una jornada que apunta a favorecer a los especialistas en sprint. Luego del triunfo del ecuatoriano Jhonatan Narváez en Chiavari, el pelotón afrontará una fracción con perfil menos exigente, aunque con dos ascensos de tercera categoría en Colle Giovo y Bric Berton que podrían generar algunos movimientos estratégicos antes del desenlace final.

Gran parte del recorrido transitará por la histórica Vía Aurelia, atravesando varias localidades de la costa ligur como Albenga y Savona, en un trayecto comparado con una Milán-Sanremo en sentido inverso. La llegada en Novi Ligure promete velocidad pura gracias a una recta final de casi tres kilómetros, escenario ideal para los embaladores. Mientras tanto, en la clasificación general, el portugués Afonso Eulalio defenderá la maglia rosa con ventaja sobre Jonas Vingegaard, en una lucha que sigue completamente abierta rumbo a la recta decisiva de la competencia.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del Giro:

Hay nuevos mensajes
-119 Km

La mayoría de las etapas comienzan en las grandes vueltas por los propios competidores.

1  POELS Wout487

2 OLIVEIRA Nelson469

3 CARUSO Damiano432

4 KELDERMAN Wilco383

5 Juul-Jensen Christopher347

 

-127 Km

Los equipos siguen completos.

 

1Lidl - Trek

2Red Bull - BORA - hansgrohe

3Equipo CMA CGM de Decathlon

4Equipo Movistar

5Netcompany INEOS

6Paso rápido Soudal

7Equipo ciclista profesional Tudor

8Cohetes de rosas de Unibet

9Equipo Polti Visita Malta

-130 Km

De la distancia total de 175,3 km recorrida hoy, 122,8 kilómetros son llanos (con una pendiente de entre el -2% y el 2%).

 

-135 Km

Minuto y medio para los cinco de cabeza

Unibet Rose Rockets está tirando fuerte del pelotón para no dejar escapar la opción de esprint de este jueves… aunque Dylan Groenewegen es, teóricamente, el que más puede sufrir en las cotas. Km 30, 1'35".

-157 Km

Composición del grupo 1 .

 

14 GEENS JonasAPTO

225 TAROZZI ManueleBCS

348 VAN DER LEE Jardi ChristiaanEFE

484 LÓPEZ Juan PedroPELÍCULA

5161 BAIS Mattiatelevisión de pago

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