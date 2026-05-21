🔴EN VIVO Etapa 12 del Giro de Italia: jornada ideal para los velocistas en territorio ligur

IMPERIA, ITALY - MAY 21: Johan Jacobs of Switzerland and Team Groupama - FDJ United attacks during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 12 a 175km stage from Imperia to Novi Ligure / #UCIWT / on May 21, 2026 in Imperia, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La etapa 12 del Giro de Italia se disputará este jueves con un trazado de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure, en una jornada que apunta a favorecer a los especialistas en sprint. Luego del triunfo del ecuatoriano Jhonatan Narváez en Chiavari, el pelotón afrontará una fracción con perfil menos exigente , aunque con dos ascensos de tercera categoría en Colle Giovo y Bric Berton que podrían generar algunos movimientos estratégicos antes del desenlace final.

Gran parte del recorrido transitará por la histórica Vía Aurelia, atravesando varias localidades de la costa ligur como Albenga y Savona, en un trayecto comparado con una Milán-Sanremo en sentido inverso. La llegada en Novi Ligure promete velocidad pura gracias a una recta final de casi tres kilómetros, escenario ideal para los embaladores. Mientras tanto, en la clasificación general, el portugués Afonso Eulalio defenderá la maglia rosa con ventaja sobre Jonas Vingegaard, en una lucha que sigue completamente abierta rumbo a la recta decisiva de la competencia.

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