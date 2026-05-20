Jefferson Lerma tomaría decisión contundente para su futuro: equipos en Europa buscan su fichaje

Jefferson Lerma estaría viviendo sus últimos días como jugador del Crystal Palace de Inglaterra. El volante de la Selección Colombia prepara el juego ante Arsenal por Premier League del próximo fin de semana y posteriormente se centrará en la definición del título de la Conference League contra Rayo Vallecano, que podría marcar su juego final con el conjunto londinense.

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En las últimas horas, la Cadena Ser de España reveló que el jugador de 31 años rechazó una oferta de renovación que le hizo Crystal Palace, pues su contrato con el club vence el próximo 30 de junio. Partiendo de lo anterior, Lerma planea un cambio de aires y todo apunta a España como su destino después del Mundial 2026.

Los equipos que buscarían el fichaje de Lerma

Según contaron en el medio español, hay tres clubes del país ibérico que tendrían en sus planes a Lerma: Sevilla, Valencia y Villarreal. Sin embargo, también tendría propuestas desde Italia, Turquía, Grecia y la MLS de Estados Unidos.

“El nuevo proyecto del Sevilla, capitaneado por Sergio Ramos, también el Villarreal si logra liberar alguna plaza de extracomunitario y el Valencia, que sigue sin recibir una respuesta de Guido Rodríguez tras haberle trasladado una oferta de renovación”, puntualizó la Cadena Ser sobre los tres equipos españoles.

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Lerma habría decidido no renovar su contrato con Crystal Palace producto de la falta de protagonismo que tuvo en la campaña que está por terminar. De las tres temporadas que ha jugado en el equipo inglés, fue en la que estuvo más relegado, tomando un rol secundario, y partiendo del gran nivel que tuvo Adam Wharton.

De producirse su fichaje por algún equipo español, sería su regreso a este fútbol. El vallecaucano, tras salir de Atlético Huila en 2016, desembarcó en el Levante, club en el que estuvo hasta 2018, cuando Bournemouth lo adquirió por cerca de 30 millones de euros. Con Las Cerezas estuvo cinco años, antes de llegar al Crystal Palace a mediados de 2023 como agente libre.

Lerma se iría del Crystal Palace como el jugador colombiano con más partidos en Premier League y más minutos acumulados (entre el Bournemouth y el Palace). También quedará en los corazones de los hinchas de Las Águilas, pues logró los primeros títulos del club, la FA Cup en 2025 y la Supercopa de Inglaterra.