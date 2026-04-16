Monómeros saldría de reorganización en tres meses, prevé la Supersociedades

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aseguró que la empresa Monómeros atraviesa una etapa decisiva de estabilización financiera y operativa, destacando perspectivas positivas tras superar dificultades administrativas del pasado.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El superintendente estimó que, en un plazo cercano a tres meses, es decir, hacia junio, la empresa podría alcanzar un acuerdo con sus acreedores y salir de esta etapa.

“Ellos están en la etapa de reorganización de presentar un acuerdo con sus acreedores que permita que se consolide el acuerdo de reorganización y salga adelante. Ya en mis cuentas les quedan más o menos tres meses para el mes de junio“, sostuvo.

Un aspecto particular del caso es que el mayor acreedor de Monómeros es la propia empresa, a través de compañías vinculadas como Pequiven, lo que facilitaría la negociación de los compromisos financieros que superarían los 100.000 millones de pesos.

“Es viable porque para decir las cosas con toda claridad, el mayor acreedor de Monómeros son ellos mismos, o sea, sus empresas como Pequiven y seguramente ellos van a llegar a un acuerdo que permita que la empresa siga prestando ese servicio. Ahí ya se llega a lo que se denomina un acuerdo en ejecución, o sea, se firma un acuerdo y sigue adelante y la empresa sigue funcionando. Esa es una empresa que yo pienso que ya está salvada”, sostuvo.

Escobar indicó que, al momento de la intervención, la compañía presentaba desorden en su contabilidad y estados financieros. Sin embargo, aseguró que esa situación fue corregida.