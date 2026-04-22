¿Hay dilación en el proceso de reorganización del colegio Refous? SuperSociedades responde
¿Hay dilación en el proceso del colegio Refous? SuperSociedades responde
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6AM W conversó con el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, y con el gerente y dueño de la empresa Estructuración Inmobiliaria, Óscar Gómez, quienes enfrentaron sus informaciones sobre el proceso por deudas del colegio Refous.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...