ISA eliminó el uso de petróleo en equipos de alta tensión en Brasil. Cortesía: ISA

Medellín

ISA anunció que puso en funcionamiento el primer equipo de alta tensión en América Latina que opera con aceite vegetal en su totalidad y de esta manera elimina el uso de petróleo.

Inversión en este proyecto

Este hito histórico requirió una inversión de 33 millones de dólares por parte de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica y se logró en alianza entre ISA Energía Brasil y la empresa Hitachi Energy, quienes lograron poner en marcha el primer reactor de 460 kilovatios en América Latina que utiliza aceite vegetal como fluido aislante.

Esta tecnología inédita mejora la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico y reduce su impacto ambiental.

Plan de modernización

Este avance se logró en la subestación Bauru de São Paulo y hace parte de un plan de modernización del sistema que incluye la incorporación de cuatro reactores shunt de alta capacidad, fundamentales para la confiabilidad del sistema eléctrico.

Toda esta infraestructura absorbe excedentes de energía que pueden elevar los niveles de tensión, especialmente en redes extensas o con baja demanda.

Con ello, se fortalece la estabilidad de la red y se asegura que la energía llegue a los usuarios de forma segura y eficiente.

Logro ambiental

Para la sostenibilidad y el medio ambiente es un logro importante, debido a que el uso del aceite vegetal reduce hasta en 20 por ciento la huella de carbono asociada a materiales y cerca de 11 por ciento las emisiones en el ciclo de vida del equipo.

Adicionalmente, el aceite vegetal mejora significativamente la seguridad ambiental gracias a su alta biodegradabilidad y reduce el riesgo ecológico en caso de fugas.

Gabriel Melguizo, vicepresidente del negocio de Transmisión de energía de ISA, explicó que “La implementación de esta tecnología marca un hito en la transmisión eléctrica en América Latina, al demostrar que es posible combinar confiabilidad operativa, innovación y sostenibilidad en infraestructura crítica. Asimismo, la sustitución de insumos derivados del petróleo por alternativas de origen renovable refuerza el compromiso de ISA con una transición energética limpia, en línea con su Estrategia 2040”.

Uno de los compromisos que tiene esta empresa para el año 2040 en Brasil es reducir del 60 al 90 por ciento las emisiones netas y lograr el nivel cero en el año 2050.

Presencia en Brasil

En ese país la empresa tiene presencia en 18 estados, con 137 subestaciones, genera 1.600 empleos directos y cubre la transmisión del 30 por ciento de la energía de ese país.

ISA lleva más de 25 años en el país vecino y hoy cuenta con el primer proyecto de almacenamiento de energía en batería de larga escala del sistema de transmisión brasileño.

Como otro hito, allí se logró la primera subestación digital 4.0 del Sistema Interconectado Nacional.

Esta empresa colombiana trabaja por la transición energética en Brasil, donde hay una gran producción de energía renovable como la hidroeléctrica, eólica y solar.

El trabajo se centra en conectar la creciente oferta de energía eólica y solar en el Norte-Nordeste con la demanda concentrada en el Sureste, Centro y Sur de ese país.