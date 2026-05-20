La justicia ordena extinción de dominio de la casa-museo de Roberto Escobar en Medellín

Medellín, Antioquia

La justicia colombiana declaró la extinción de dominio sobre el inmueble donde funcionaba el museo de Roberto Escobar Gaviria, hermano de Pablo Escobar, ubicado en la carrera 38 #18-70, interior 120, en el sector La Asomadera No. 2 de Medellín. La decisión fue emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín.

Según la sentencia, la Fiscalía demostró que la propiedad perteneció originalmente a Pablo Emilio Escobar Gaviria y habría sido adquirida con recursos provenientes del narcotráfico.

Tras la muerte del jefe del extinto Cartel de Medellín, el bien habría quedado en manos de sus hermanas Alba Marina Escobar y Gloria Inés Escobar, quienes presuntamente lo registraron a nombre de terceros para evitar que fuera detectado por las autoridades.

La investigación judicial señala que el inmueble terminó siendo administrado y ocupado por Roberto de Jesús Escobar Gaviria, conocido como “El Osito”, quien operaba allí un museo turístico dedicado a exhibir objetos y recuerdos relacionados con Pablo Escobar.

De acuerdo con la Fiscalía, Roberto Escobar habría mantenido el control real del predio pese a que la propiedad figuraba legalmente a nombre de Gilma Aidée Urdinola Ospina.

Procesos y testimonios dentro del caso

Uno de los elementos clave del proceso fue la declaración de Máximo Tecra Rossi, también identificado como Nicolás Enrique Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar y antiguo propietario de otro museo relacionado con Pablo Escobar en Medellín.

El testigo aseguró que la vivienda “siempre perteneció a la familia Escobar Gaviria” y explicó que, tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, se habría realizado una “sucesión ilegal” de propiedades manejadas mediante testaferros.

La Fiscalía también cuestionó la capacidad económica de las personas que aparecieron como propietarias del inmueble. La sentencia expone que Gloria Restrepo de Velásquez, quien figuró como dueña desde 1996, estaba clasificada en el Sisbén como población vulnerable y no registraba actividad comercial formal ni ingresos suficientes para adquirir una propiedad de alto valor.

En cuanto a Gilma Aidée Urdinola Ospina, quien compró el predio en 2019 por 1.100 millones de pesos y asumió además una hipoteca de 240 millones, el juzgado concluyó que tampoco logró demostrar el origen lícito de los recursos utilizados en la transacción.

La investigación financiera evidenció inconsistencias entre sus ingresos reportados y el valor del inmueble, además de ausencia de registros comerciales, ganaderos o empresariales que respaldaran la capacidad económica alegada por la propietaria.

El fallo judicial sostiene que la compraventa habría sido simulada para mantener el dominio del inmueble bajo el círculo cercano de Roberto Escobar.

Conclusiones finales del caso

El despacho concluyó que existieron múltiples indicios de una operación ficticia destinada a ocultar el verdadero origen del bien y evitar acciones del Estado sobre una propiedad vinculada históricamente al narcotráfico.

Además del funcionamiento del museo, la vivienda había sido señalada históricamente como una supuesta “caleta” utilizada por Pablo Escobar antes de su muerte.

Incluso, uno de los testimonios incluidos en el expediente asegura que el narcotraficante salió de esa propiedad pocos días antes de ser abatido en diciembre de 1993.

Con esta decisión, el Estado colombiano asume la titularidad del inmueble sin compensación económica para los afectados, en aplicación de las normas de extinción de dominio contempladas en la Ley 1708 de 2014 para bienes relacionados con actividades ilícitas y enriquecimiento derivado del narcotráfico.