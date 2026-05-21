Cabecillas en la Paz Urbana podrían ser capturados de inmediato: gobernador de Antioquia

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que el Consejo de Estado aceptó la demanda instaurada que realizó el pasado 6 de abril de 2026 contra la resolución 00072 de 2026 de la Fiscalía, con la que se le levantaron las órdenes de captura a siete cabecillas de las estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá y que hace parte de la mesa de Paz Urbana que adelantan con el Gobierno Nacional.

Según el mandatario, el alto tribunal ordenó que las órdenes de captura se deben activar de inmediato y que incluso ya se pueden ejecutar sus capturas. Estas personas son: Se trata de Alberto Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.

“Lo más importante es que el alto tribunal resolvió favorablemente la solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por la gobernación de Antioquia. Esto significa que las órdenes de captura de los 7 cabecillas que hoy gozaban de libertad y libre desplazamiento por el país, a estar vigentes. Y atención a esto, autoridades. Esos delincuentes pueden ser capturados de inmediato, incluido alias El Montañero, cabecilla de El Mesa”, dijo el mandatario.

Agrega que existe un riesgo por la posible fuga internacional de algunos cabecillas, ya que el levantamiento de las órdenes de captura cobija el municipio de Rionegro, donde está ubicado el aeropuerto José María Córdova, y algunos de ellos tienen solicitud de extradición por Estados Unidos.

Alcalde de Medellín

Federico Gutiérrez se pronunció sobre esta decisión judicial y la celebró al indicar que a estos cabecillas no se les puede otorgar beneficios y más bien se les debe capturar.

“A estos criminales no se les da micrófono, no se les da tarima y no se les otorgan beneficios. A estos criminales se les captura, se les judicializa y se les hace responder ante la ley. Las recientes decisiones de la Fiscalía y de las altas cortes envían un mensaje claro: Colombia no puede ceder frente a los criminales ni mandar señales de impunidad”.