Intercolombia ahora es ISA Energía

Medellín

Intercolombia, filial del grupo ISA, principal transportador de energía eléctrica en nuestro país, se convirtió en ISA Energía, con el objetivo de mantener unificada la identidad corporativa con las otras filiales que se tienen en Brasil, Chile y Perú y alinearse de esta manera con su estrategia corporativa hacia el año 2040.

Asumen los activos de Transelca

Como parte de esta nueva estrategia, desde el pasado 1 de enero, esta filial asumió formalmente la administración, operación y mantenimiento de los activos de transmisión de Transelca, empresa que se dedica al transporte de energía en la Costa Caribe colombiana y que brinda servicios de administración, operación y mantenimiento en esa zona del país.

De esta manera, ISA Energía es ahora responsable de la administración, operación y mantenimiento de esos activos que se unen a los que ya tiene la matriz y que se gestionaban por medio de Intercolombia desde el año 2014.

Según explicó la entidad, “este proceso brinda mayor eficiencia en la operación del sistema eléctrico nacional y consolida capacidades técnicas para garantizar confiabilidad y resiliencia”.

Decisión que se tomó desde 2024

Según explicó la empresa, “esta decisión de marca, tomada por ISA a finales de 2024, ya había sido adoptada por las filiales en Brasil y Chile, que fueron las primeras en incorporar esta evolución, un proceso que luego se expandió a Perú y que ahora adoptan las empresas en Colombia”.

Proceso de transición energética

Esta decisión busca consolidar una operación eficiente, robusta y confiable, mientras se avanza en las soluciones innovadoras que se están planteando en la transición energética de Colombia, a la cual le está apostando Isa.

Presencia de ISA Energía en el país.

Isa Energía hoy tiene presencia en más de 400 municipios del país con cerca de 14 mil kilómetros de líneas y 120 subestaciones, cuyo objetivo es garantizar la transmisión de energía de manera confiable en el país.

¿Qué es ISA 2024?

Es una hoja de ruta que busca duplicar el ebitda, consolidar el negocio de transmisión de energía, acelerar los nuevos negocios relacionados con soluciones energéticas y almacenamiento, la expansión a nuevas geografías del continente, avanzar en el negocio de vías y realizar una contribución positiva a la naturaleza.

Manejos administrativo de ISA

Cabe recordar que ISA es presidida por Jorge Andrés Carrillo, que en su primer año reportó un incremento en la inversión que pasó de $1,1 billones a $1,4 billones, con un incremento cercano al 30%.

En el reciente 2025, la acción de ISA se consolidó entre las tres con mayor liquidez en el mercado, con una rentabilidad del 31 por ciento. Además, “se aprobó el pago del dividendo ordinario más alto en la historia de la compañía COP 1.265 por acción”, indicó en su momento la empresa.

Una meta para 2050

Isa busca en 2050 reducir el 90 por ciento de emisiones para alcanzar el denominado “Net Zero”, para lo cual está rediseñando su operación en Latinoamérica con metas basadas en ciencia, buscando la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1, 2 y 3.