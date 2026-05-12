ISA anuncia desde Medellín la 11° edición de sus Jornadas de Conocimiento e Innovación. Foto: ISA.

Medellín

La compañía ISA, reunirá en Medellín durante cinco días a profesionales de seis países (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Panamá, España, Bolivia y Reino Unido). Durante este encuentro, se pretende socializar 150 proyectos que fueron desarollados internamente y de esta manera fortalecer una red más segura.

Entre los proyectos destacados se encuentra una iniciativa implementada por ISA Energía en Chile junto a la empresa Ecodrones, que utiliza inteligencia artificial y analítica predictiva para detectar desgaste en líneas de transmisión de 500 kV. La solución ha permitido evitar fallas operativas y gestionar preventivamente un riesgo valorado en USD 32 millones.

En Colombia, ISA Energía desarrolló el ecosistema “Gacela”, una herramienta que integra datos técnicos, ambientales y sociales para optimizar la planeación de infraestructura eléctrica. De acuerdo con la compañía, el sistema ya generó ahorros cercanos a USD 150.000 en 2025 y proyecta eficiencias superiores a USD 696.000 para finales de 2026.

“La transición energética es la conversación clave del futuro y en ISA estamos llamados a ser un habilitador, asumiendo un liderazgo con mayor diálogo y visibilidad para la sociedad”, afirmó la presidenta encargada de ISA, Olga Patricia Castaño.

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Además del componente técnico, las jornadas incluirán espacios de diálogo con gremios, academia y comunidades para abordar el llamado “trilema energético”: garantizar la seguridad del suministro, mantener la accesibilidad del servicio y asegurar la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de nueva infraestructura.