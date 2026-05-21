Fabián Sambueza, autocrítico tras eliminación de Bucaramanga en Copa: “Mi partido fue un desastre”

Bucaramanga, contra todo pronóstico, quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Colombia. El equipo santandereano se despidió del Grupo A, luego de caer 2-3 en condición de local ante Boca Juniors de Cali.

El argentino Fabián Sambueza, referente y uno de los grandes ídolos del club, asumió la responsabilidad por la derrota sufrida en la noche de este miércoles, asegurando que se debió en un 50% a su actuación y calificando su partido como “destrozo”.

“El partido de hoy, creo que un 50%, lo perdemos por errores míos, yo erré dos goles, me equivoqué en una salida y nos hicieron un gol. Yo respaldo hoy a todos mis compañeros, me hago cargo de la situación, no tengo ningún problema”, reconoció en la rueda de prensa posterior al juego.

Al respecto, agregó, reconociendo problemas “internos” en el equipo: “Lamentablemente quedamos eliminados de una Copa que no deberíamos haber quedado eliminados. Pero esto es un cumulo de cosas que vienen pasando internamente y esa mala comunicación, esa mala energía te lleva a estas cosas”.

Finalmente, declaró de cara al juego de la última fecha: “Hay que cerrar este capítulo, jugar el último partido de esta Copa. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como futbolistas es ir a jugar un partido sabiendo que no tenemos chances, a las 3 de la tarde, en Valledupar y hay que pensar en lo que viene, ya no queda otra. Pedirle disculpas a la gente por todo el esfuerzo que han hecho, nos acompañaron siempre, pero nosotros también tenemos que hacernos cargo. Hoy me toca a mí, si hay un partido malo fue el de hoy, los otros tal vez eran malos, pero no tan malos, el de hoy fue un desastre”.

A falta de una jornada para que concluya esta instancia del torneo, el Grupo A tiene al Cali al mando con 9 puntos; Boca Juniors le sigue con 7; Alianza Valledupar tiene 4; Bucaramanga 3 y Real Santander es colero sin puntos. Los dos primeros de cada zona accederán a los octavos de final.