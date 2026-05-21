Etapa 13 del Giro de Italia: Egan Bernal y Einer Rubio se alistan para descontar en la clasificación

La emoción del Giro d’Italia 2026 continúa este viernes con una etapa que permanecerá en la región del Piamonte y que tendrá un recorrido de 188 kilómetros entre Alessandria y Verbania, territorio especial para Filippo Ganna, quien buscará brillar ante su público.

Aunque gran parte del recorrido parece diseñado para una jornada tranquila, el final promete espectáculo y posibles ataques entre los favoritos. Durante aproximadamente 160 kilómetros, el pelotón atravesará la llanura sobre un terreno completamente llano, antes de que la carrera cambie radicalmente en el tramo decisivo.

Los últimos 30 kilómetros concentrarán toda la dificultad de la jornada, con ascensos cortos, pero explosivos, que podrían romper el control del pelotón y abrir espacio para una fuga o para movimientos entre corredores potentes.

El primer puerto será Bieno, ascenso de cuarta categoría con 2,4 kilómetros al 5,5 % de pendiente media. Posteriormente llegará Ungiasca, puerto de tercera categoría y además Tudor Timed Climb, con 4,7 kilómetros al 7,1 % y varios sectores que superan el 10 % de inclinación.

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La cima de Ungiasca estará ubicada a solo 13 kilómetros de la meta, y tras un rápido descenso, los corredores llegarán a Verbania para disputar la victoria de etapa.

Con un desnivel acumulado de 1.400 metros, la jornada podría resolverse tanto en una escapada como en un reducido sprint entre corredores explosivos. Todo dependerá del ritmo que impongan los equipos interesados en controlar la carrera.

Uno de los nombres más esperados será el de Filippo Ganna, quien intentará dejar su huella en casa, aunque varios especialistas en este tipo de etapas también aparecen como candidatos a pelear por el triunfo en territorio italiano.

Así está la tabla de clasificación general