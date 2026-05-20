Habitante de calle ‘Shakira’ fue remitida al hospital mental de Filandia en Quindío por perturbación

Armenia

Y es que en los últimos días se ha generado una ola de indignación en Armenia debido a los comportamientos violentos y amenazantes de la habitante de calle trans conocida como ‘Shakira’.

El secretario del interior del departamento, Jaime Andrés Pérez afirmó que durante este puente festivo circuló una información en redes sociales referente a una presunta agresión con arma blanca de esta habitante de calle contra una mujer, sin embargo, aclaró que no hubo reportes policiales que verifique el caso.

“Efectivamente, desde el fin de semana se se pudo evidenciar que en las redes sociales se estaban presentando una serie de amenazas consistente es que la persona habitante en situación de calle conocida como Shakira había generado una lesiones a una persona en los reportes policiales no tenemos ningún informe que verifique esta información", manifestó.

Destacó que trabajaron arduamente por encontrar a la persona en situación de calle y una vez fue hallada realizaron todo el proceso con la alcaldía de Armenia para remitirla al hospital mental de Filandia debido a la perturbación que ha generado en la ciudad.

Fue claro que no solo es ‘Shakira’ sino un porcentaje muy alto de estas personas en calle que originan perturbación debido a los hurtos y riñas por lo que es clave el trabajo articulado para disminuir la problemática.

“Estamos trabajando arduamente para encontrarla. La encontramos con la alcaldía de Armenia y ya estamos en el trámite para remitirla al hospital mental de de Filandia. Lamentablemente este tipo de situaciones nos afecta mucho, sabemos que Shakira como tal está generando una perturbación y no solo Shakira, sino un porcentaje muy alto de esta población habitante en situación de calle o en condición de calle que están generando hurtos, que están generando riñas", alertó.

Envío un llamado a la comunidad a apoyar las labores de las autoridades respecto a no dar limosna en las calles.

Comunicado de la alcaldía de Armenia

La Alcaldía de Armenia informa a la opinión pública que debido a las recientes situaciones de convivencia y seguridad protagonizadas por una persona trans en condición de habitante de calle, conocida en la ciudad como ‘Shakira’, desde hace varios meses se han adelantado acciones institucionales de acompañamiento y atención psicosocial, oferta de salud y seguimiento interinstitucional a esta población.

A través de un equipo interdisciplinario conformado por las secretarías de Desarrollo Social, Salud, y Gobierno y Convivencia, se realizó una nueva intervención integral y voluntaria para la atención de este ciudadano, entendiendo la preocupación que expresan las personas frente a hechos de agresión, alteraciones y comportamientos violentos que se han registrado en algunos sectores de la ciudad.

Profesionales de las diferentes dependencias efectuaron la valoración correspondiente y adelantaron las gestiones necesarias para la remisión del ciudadano al Hospital Mental de Filandia, donde recibe atención especializada y seguimiento interdisciplinario.

Desde la administración se aseveró que ningún armenio debe sentirse inseguro en el espacio público, ni ser víctima de agresiones que afecten su integridad o tranquilidad, por lo que se insta a quienes hayan sido objeto de agresiones, amenazas o cualquier tipo de afectación, a interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades de Policía y los organismos competentes, con el fin de poder adelantar los procesos de judicialización cuando haya lugar.

De igual manera, invita a evitar la especulación en redes sociales, pues particularmente en este caso, las autoridades no comprobaron los hechos violentos mencionados por la comunidad.

El alcalde James Padilla García hizo un firme llamado, con el propósito de evitar discursos de odio, amenazas o incitaciones a la violencia a través de redes sociales o cualquier otro escenario.

“La justicia por mano propia no puede convertirse en la respuesta frente a estas problemáticas sociales complejas que requieren intervención institucional, acompañamiento especializado y actuación dentro del marco de la ley”, indicó el mandatario.