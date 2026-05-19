¿Pasaportes nuevos dañándose fácilmente? Esto responde la Imprenta ante los señalamientos
La Imprenta aseguró que no ha recibido quejas ni reclamos sobre problemas de calidad del material de los nuevos pasaportes.
Varias han sido las quejas que se han viralizado en redes sociales, de parte de colombianos que recientemente han sacado sus pasaportes y se han dañado fácilmente.
Por lo cual, la Imprenta Nacional se defendió asegurando que son libretas de pasaportes diplomáticos, y que a la fecha, solo han expedido 26 de estos documentos, por lo tanto, no existe evidencia que permita hablar sobre la existencia de una falta generalizada en la expedición de las nuevas libretas.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...