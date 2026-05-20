Se experimentan demoras en la impresión de pasaportes en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el secretario General de la Gobernación del Tolima, Carlos Portela, advirtió que en las últimas semanas se han experimentado demoras en la impresión de pasaportes por pate de la imprenta Nacional.

“Se han venido presentando una serie de dificultades en la operación de la formalización del documento y de la entrega del pasaporte, los tiempos en los que teníamos entregas se han extendido”, dijo Carlos Portela.

El secretario General de la Gobernación del Tolima, también aseguró que se han registrado también dificultades porque constantemente se presenta la caída de la plataforma.

“Por lo general se demoraba la entrega luego que el ciudadano hacía el pago 2 días, hoy estamos viendo dificultades porque se estaban retrasando cerca de 4 o 5 días para llegada del pasaporte, lo que estaba ocasionando dificultades”, resaltó Portela.

El funcionario manifestó que debido a estos problemas se reunieron con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores “Atendieron estos requerimientos y se ha venido mejorando la entrega de los pasaporte, aspiramos que esto no siga ocurriendo”.

Finalmente, resaltó que hasta el momento no han tenido reclamos por parte de los usuarios que sobre dificultades con el pasaporte al momento de salir del país como sí se está presentando en otras regiones del país.

“Para la expedición de este documento los ciudadanos deben asistir a la oficina de pasaportes de la Gobernación del Tolima que se está atendiendo con normalidad y en 2 o 3 días se les entrega”, puntualizó.