Santander ya entregó 1.500 nuevos pasaportes y no reporta inconvenientes en su uso

En medio de las advertencias técnicas sobre el nuevo pasaporte colombiano, en Santander aseguran que las nuevas libretas funcionan sin inconvenientes.

Contexto: Experto advierte sobre posibles fallas en la infraestructura digital del nuevo pasaporte colombiano

La Oficina de Pasaportes del departamento confirmó que ya fueron entregados cerca de 1.500 nuevos documentos y que, hasta ahora, no tienen reportes de viajeros con problemas relacionados con este pasaporte.

“Todo ha estado dentro de la normalidad. Muchos viajeros utilizaron este pasaporte durante el fin de semana sin eventualidades”, aseguró la Directora de la Oficina de Pasaporte de Santander, Waleska Quintero en diálogo con Caracol Radio.

Las nuevas libretas comenzaron a llegar al departamento desde el pasado viernes 1 de mayo y actualmente en Santander se están expidiendo entre 300 y 400 documentos diarios.

La funcionaria explicó además que la Oficina de Pasaportes de Santander opera bajo lineamientos definidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que, “según la capacitación recibida por parte de Cancillería, las nuevas libretas cumplen con los estándares internacionales requeridos para este tipo de documentos”.

La consulta surgió luego de que Rodrigo Gracia, experto en ciberseguridad y sistemas de pasaportes, publicara un análisis en el que advierte sobre posibles fallas técnicas en la infraestructura digital del nuevo pasaporte colombiano, lo que podría generar revisiones manuales en algunos controles migratorios.

Por ahora, desde Santander las autoridades insisten en que las nuevas libretas están funcionando con normalidad y que no tienen conocimiento de viajeros afectados o de inconvenientes en controles migratorios relacionados con este documento.