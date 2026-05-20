Armenia

En Quindío, 10.576 personas designadas como jurados de votación para las elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que en el departamento del Quindío fueron designados un total de 10.576 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 8.826 son principales y 1.750 son remanentes.

Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.

Cortesía Registraduría

El delegado de la Registraduría en el Quindío, Carlos Eduardo Gallego indicó “los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

Además en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’. Además, allí informarán el lugar, la fecha y la hora de la capacitación.

Ser jurado de votación es obligatorio

Es importante reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y quienes sin justa causa no asistan a desempeñar sus funciones o las abandonen podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.