Ejército busca contratar militares en retiro para reentrenar soldados en tácticas, armamento y tiro

Caracol Radio conoció un radiograma de la Sexta División del Ejército, fechado el 11 de mayo de 2026, en el que se solicita a varias brigadas diligenciar una matriz para contratar personal en uso de buen retiro y exintegrantes de fuerzas especiales para dictar materias tácticas de procedimientos, armamento y tiro.

Según la información conocida por este medio, el requerimiento fue enviado a distintas unidades militares y hace referencia a una circular emitida el pasado 8 de mayo relacionada con procesos de entrenamiento e instrucción táctica dentro de la institución.

El documento señala que el Ejército busca incorporar personal con experiencia operacional y trayectoria en fuerzas especiales para apoyar procesos de reentrenamiento de soldados en áreas relacionadas con tácticas, manejo de armamento y capacidades de tiro.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre el número de instructores requeridos ni las zonas donde serían desplegados estos procesos de formación.