Ejército busca contratar militares en retiro para reentrenar soldados en tácticas, armamento y tiro
Hasta el momento no se conocen detalles sobre el número de instructores requeridos.
Caracol Radio conoció un radiograma de la Sexta División del Ejército, fechado el 11 de mayo de 2026, en el que se solicita a varias brigadas diligenciar una matriz para contratar personal en uso de buen retiro y exintegrantes de fuerzas especiales para dictar materias tácticas de procedimientos, armamento y tiro.
Según la información conocida por este medio, el requerimiento fue enviado a distintas unidades militares y hace referencia a una circular emitida el pasado 8 de mayo relacionada con procesos de entrenamiento e instrucción táctica dentro de la institución.
El documento señala que el Ejército busca incorporar personal con experiencia operacional y trayectoria en fuerzas especiales para apoyar procesos de reentrenamiento de soldados en áreas relacionadas con tácticas, manejo de armamento y capacidades de tiro.
Hasta el momento no se conocen detalles sobre el número de instructores requeridos ni las zonas donde serían desplegados estos procesos de formación.