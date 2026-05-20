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20 may 2026 Actualizado 17:58

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Orden Público

Disidencias Farc asesinaron a un soldado del Ejército en Santa Rosa del Sur, Bolívar

Según el Ejército, hay militares heridos en otro ataque en el municipio de Arenal y serán evacuados a un centro asistencial en Bucaramanga.

Soldado Óscar Enrique Palacios. Foto: Ejército Nacional

Soldado Óscar Enrique Palacios. Foto: Ejército Nacional

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El Ejército Nacional confirmó dos ataques separados contra tropas de la institución en municipios del sur de Bolívar, hechos que dejaron un soldado muerto y cinco militares heridos.

El primer caso ocurrió en la vereda Santa Helena, en Santa Rosa del Sur, donde tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 25 fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones por presuntos integrantes de la Estructura 37 de las disidencias Farc.

En esta acción fue asesinado el soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas y otro uniformado resultó herido.

El segundo hecho se registró en el municipio de Arenal, donde dos suboficiales y dos soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 48 resultaron heridos tras la activación de explosivos por presuntos integrantes del ELN.

Según el Ejército, los militares heridos serán evacuados a un centro asistencial en Bucaramanga, mientras continúan las operaciones en la región contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en el sur de Bolívar.

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