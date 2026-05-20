Disidencias Farc asesinaron a un soldado del Ejército en Santa Rosa del Sur, Bolívar

El Ejército Nacional confirmó dos ataques separados contra tropas de la institución en municipios del sur de Bolívar, hechos que dejaron un soldado muerto y cinco militares heridos.

El primer caso ocurrió en la vereda Santa Helena, en Santa Rosa del Sur, donde tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 25 fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones por presuntos integrantes de la Estructura 37 de las disidencias Farc.

En esta acción fue asesinado el soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas y otro uniformado resultó herido.

El segundo hecho se registró en el municipio de Arenal, donde dos suboficiales y dos soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 48 resultaron heridos tras la activación de explosivos por presuntos integrantes del ELN.

Según el Ejército, los militares heridos serán evacuados a un centro asistencial en Bucaramanga, mientras continúan las operaciones en la región contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en el sur de Bolívar.