Explosión de un fusil ‘Jaguar’ durante pruebas deja dos militares lesionados en Tolemaida

Caracol Radio conoció que durante un ejercicio de tiro controlado realizado el 14 de mayo de 2026, en el polígono de la Escuela de Tiro del Fuerte Militar de Tolemaida, se presentó una explosión al parecer en la recámara de un fusil ‘Jaguar’ mientras era sometido a pruebas de funcionamiento.

Según la información conocida, la situación se registró durante pruebas técnicas del arma y dejó dos integrantes de la fuerza pública lesionados por esquirlas en manos, brazos y rostro.

Las imágenes conocidas por Caracol Radio muestran daños en una de las piezas del fusil, además de fragmentos metálicos expulsados tras la detonación. En las fotografías también se observa a personal militar inspeccionando las partes afectadas del arma después de lo ocurrido.

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Uno de los lesionados fue trasladado al dispensario del CENAE para valoración médica. De acuerdo con la información conocida, ambos afectados se encuentran estables y fuera de peligro.

Por ahora se adelantan verificaciones para establecer las causas exactas de la explosión ocurrida durante las pruebas del fusil Jaguar en Tolemaida.