Ingenieros militares avanzan en la instalación de puente militar en zona rural de Calarcá, Quindío

Armenia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres asignó un puente vehicular modular para la vereda La Rochela, en el municipio de Calarcá Quindío, sobre la quebrada La Sonadora que beneficiará a 2.000 habitantes de cinco veredas que estaban incomunicados.

Avanza instalación del puente vehicular de la UNGRD en Calarcá, Quindío.

Cortesía Duvier Enrique López Becerra - Fotografo de combate

La estructura representa una inversión de aproximadamente $1.083 millones de la UNGRD, como parte de las acciones para fortalecer la conectividad y reducir el riesgo de aislamiento en zonas rurales, tiene 24,38 metros de longitud, capacidad de 52 toneladas, calzada de 4,20 metros y tránsito habilitado a un solo carril.

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El puente lo está instalando el Ejército Nacional, a través de sus ingenieros militares, como parte de las acciones articuladas con la UNGRD para restablecer la movilidad de las comunidades afectadas.

La Gobernación del Quindío ejecuta las obras de acceso y adecuación necesarias para garantizar la entrada y salida segura de vehículos y habitantes. Por su parte, la Alcaldía de Calarcá aporta recursos para la logística requerida durante las labores de instalación del puente por parte del Ejército Nacional.

Esta intervención beneficiará aproximadamente a 2.000 habitantes y 570 familias de las veredas El Calabazo, La Rochela, Calabazo Alto, El Pencil, Vista Hermosa, La Paloma y Guayaquil.

Cortesía Unidad de Riesgo

Cabe recordar que la representante a la cámara por el Quindío Piedad Correal fue una de las primeras en denunciar, estar en el punto, buscar soluciones entre ellas el puente militar que hoy es una realidad.

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