¿Petro hará intercambio humanitario de secuestrados por presos del ELN? esto respondió

Gustavo Petro, Presidente de la República 2022-2026 en los micrófonos de 6AMW. A la izquierda hay una imagen de referencia de un integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN)

6AM W de Caracol Radio recibió este 20 de mayo a Gustavo Petro, Presidente de la República, quien habló sobre temas de actualidad política y económica del país, además de asuntos de seguridad, enfatizando en los procesos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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El mandatario reconoció que ya iniciaron contactos con este grupo para la atención de los secuestrados y confirmó que había varios integrantes con problemas de salud.

“No tengo ningún problema con que se atiendan a esas personas por razones humanitarias”, dijo Petro.

Sin embargo, el Presidente acotó que esta milicia solicitó que se liberara a varios de integrantes del ELN presos en cambio de estos secuestrados, en un tipo de “canje”, algo con lo que el mandatario no está de acuerdo.

“Yo me opuse al canje en tiempos de las FARC. No se recuerda, pero así fue. Porque es una especie de tráfico de seres humanos”, señaló de manera tajante.

No obstante, sí pidió al INPEC información sobre el estado de salud de los integrantes del ELN que están recluidos en las cárceles del país.

“Un gobierno, independientemente de dónde provengan los presos que tiene, debe cuidarlos. Aquí tenemos un estado inconstitucional de cosas en las cárceles, pero esa es otra discusión”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Escuche las declaraciones de Petro sobre el ELN aquí:

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