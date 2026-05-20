“Transformando armas en esperanza”: más de 20 mil armas convertidas en acero sostenible

El material será destinado a la construcción de camas para la atención de soldados en el dispensario médico de la Primera Brigada del Ejército Nacional. (Foto: Fuerzas Militares)

Las Fuerzas Militares junto a la empresa Diaco destruyeron 20.811 armas ilegales y 25.711 accesorios incautados durante operaciones adelantadas en diferentes regiones del país, como parte de la estrategia “Transformando armas en esperanza”.

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La fundición del material se realizó en la planta de la siderúrgica Diaco, ubicada en Tuta, cerca de 45 toneladas de armamento fueron convertidas en acero sostenible que será utilizado para la fabricación de camas destinadas al dispensario médico de la Primera Brigada del Ejército Nacional.

De acuerdo con los uniformados, las armas destruidas habían sido decomisadas en operaciones militares contra grupos armados ilegales en distintas zonas del territorio nacional durante 2025. Entre el material fundido había armas de diferentes calibres, así como accesorios utilizados en actividades ilegales.

El procedimiento se realizó en cumplimiento del Artículo 100 del Decreto 2535 de 1993, normativa que establece la destrucción del material decomisado que no puede ser utilizado por la Fuerza Pública.

El armamento fue trasladado desde el Cantón Militar Caldas, en Bogotá, hasta Boyacá bajo medidas de seguridad, con supervisión permanente de las autoridades militares y organismos competentes.

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Según las Fuerzas Militares, el proceso industrial se desarrolló bajo estándares ambientales que permiten reutilizar el material metálico y transformarlo en acero sostenible, reduciendo impactos ambientales.

La materia prima obtenida será destinada a la construcción de camas para la atención de soldados en el dispensario médico de la Primera Brigada, unidad militar que fue blanco de un ataque atribuido al ELN el pasado 8 de noviembre.