“Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, responsabilizo a la fiscal Laborde”: Nicolás Petro

Fiscalía imputará cinco delitos a Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos en el Atlántico

Tras conocerse que la fiscal Lucy Marcela Laborde solicitó una orden de arresto por cinco días contra Nicolás Petro Burgos, al considerar que “desobedeció órdenes judiciales” al no asistir de manera presencial a varias audiencias, la respuesta del hijo del presidente no se hizo esperar.

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A través de su cuenta de X, el exdiputado del Atlántico, quien se le culpa de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sostuvo que “he asistido a todas las audiencias que se han realizados, presenciales y virtuales. públicamente la Fiscal reveló sitios que frecuentó con mi familia. Hay un seguimiento ilegal?”.

Petro Burgos advirtió que si algo le llega a pasar a él, su pareja Laura Ojeda, y a su hijo, “responsabilizo directamente a la fiscal Laborde”.

Es que las respuestas del hijo del presidente continuaron y en un segundo trino, explicó que “nunca vi a la Fiscalía pedir arresto contra Uribe o cualquier otro procesado por hacer audiencias virtuales”.

¿Por qué solicitaron su arresto?

De acuerdo con la delegada, el despacho había ordenado la comparecencia física de todas las partes dentro del proceso. Sin embargo, aseguró que el procesado se ha sustraído de esa obligación desde las audiencias del 4 y 5 de noviembre de 2025, así como en diligencias posteriores, argumentando supuestas “dificultades para desplazarse”.

La fiscal sostuvo que dicha justificación pierde validez frente a información allegada al proceso, según la cual Petro Burgos habría estado en Santa Marta y Cartagena durante ese mismo periodo, lo que evidenciaría, a su juicio, un incumplimiento deliberado de las órdenes impartidas por el juzgado.