🔴EN VIVO Medellín vs. Flamengo: por la fase de grupos en la Copa Libertadores:

El DIM recibe al poderoso conjunto brasileño con la obligación de sumar en casa para mantenerse en la pelea por avanzar a los octavos de final.

Independiente Medellín afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Flamengo por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto antioqueño viene de conseguir una sufrida victoria por 1-0 frente a Cusco gracias a un gol en los minutos finales, resultado que le permitió mantenerse con vida en el Grupo A y alimentar la ilusión de clasificar a octavos por primera vez desde 2005.

El equipo dirigido por Sebastián Botero ahora pondrá toda su atención en el torneo continental luego de quedar eliminado de los cuadrangulares del fútbol colombiano. Además, el Atanasio Girardot se ha convertido en una de sus principales fortalezas, ya que el Medellín suma seis victorias en sus últimos nueve compromisos como local , rendimiento que le da confianza para intentar dar el golpe ante uno de los favoritos del continente.

Del otro lado estará un Flamengo que continúa invicto en la Libertadores y que llega tras empatar 1-1 frente a Estudiantes en Argentina, resultado que frenó su arranque perfecto pero lo mantiene como líder de su grupo. El conjunto brasileño sabe que un triunfo en Medellín lo dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a octavos de final, respaldado además por una ofensiva que ya acumula siete goles, una de las más efectivas del torneo. Aunque el “Mengão” ha mostrado cierta irregularidad fuera de casa, atraviesa una racha positiva de nueve partidos sin perder en todas las competiciones y buscará imponer su jerarquía en territorio colombiano.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: