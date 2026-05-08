Medellín se expone a millonaria sanción por desmanes en Libertadores: Flamengo pide los puntos

La fecha 4 de la fase de grupos de la Libertadores se empañó por el mal comportamiento de los hinchas de Medellín, que no permitieron llevar a cabo el partido ante Flamengo en el Atanasio Girardot. A raiz de desmanes, la Conmebol decidió suspender el encuentro, cuando no iban ni cinco minutos.

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La protesta de los aficionados estuvo dirigida hacia el máximo accionista de la institución, Raúl Giraldo, quien tras el último partido de liga ante Águilas, en el que se sentenció la eliminación, realizó gestos de provocación. Si bien se excusó por su comportamiento, los hinchas del Poderoso tomaron una especie de “venganza” y realizaron actos reprochables incendiando sillas y quemando bengalas, que derivaron en la suspensión del juego por falta de seguridad.

Flamengo pide los puntos

Tras la decisión de Conmebol, el director deportivo del Mengao, José Boto, manifestó que la responsabilidad pasa por el cuadro antioqueño y que esperan que la victoria les sea otorgada.

“Como es obvio, nosotros esperamos ganar estos tres puntos porque la responsabilidad no es nuestra. Los reglamentos son claros: el equipo local no pudo garantizar la seguridad. Esas condiciones de seguridad no se cumplieron y por eso la decisión de la CONMEBOL nos parece la más correcta, porque por encima de todo está la integridad de las personas”, fueron sus palabras

En caso de que se le otorguen los puntos a Flamengo, el equipo brasileño quedaría con 10 unidades y casi que sella su clasificación a los octavos de final de la competición. Medellín, por su parte, quedaría en la tercera posición con 4 unidades.

Las sanciones a las que se expone Medellín

Con los altercados, hubo varios articulos que fueron vulnerados por parte del club y esto derivaría en sanciones con multas económicas, cierres del estadio y la pérdida de los puntos, según el Código Disciplinario.

Según el antecedente más reciente en Copa Libertadores, en la edición anterior en el juego entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil, que también fue cancelado por el mal comportamiento de los hinchas locales, el conjunto chileno fue sancionado con pérdida del juego, cinco partidos sin público en su estadio, otros cinco juegos sin su afición en calidad de visitante y una multa de 80.000 dólares. Como mínimo, será multado con 5.000 dólares por el ingreso de pólvora al estadio.