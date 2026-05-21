Crisis de mal parqueo en Medellín: van 19.000 comparendos en 2026 y lanzan campaña con ‘Nestorbo’

Medellín

El estacionamiento indebido en las vías de Medellín ha dejado de ser considerado una infracción menor para convertirse en uno de los problemas prioritarios de seguridad vial y cultura ciudadana. La ocupación ilegal del espacio público no solo estrangula la movilidad en puntos críticos, sino que impacta directamente en la vida cotidiana de los habitantes, bloqueando el paso peatonal, limitando la accesibilidad y, en casos extremos, obstruyendo las rutas de emergencia de ambulancias, bomberos y policía. Las autoridades locales insisten en que cada decisión individual de abandonar un vehículo en un lugar prohibido genera un efecto dominó con graves consecuencias colectivas.

Las cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín reflejan la magnitud de esta problemática y la persistencia de los conductores en cometer la infracción. Tras un año 2025 en el que se realizaron 9.735 operativos de control —dejando un saldo de 61.404 comparendos y 16.860 vehículos inmovilizados—, la tendencia no da tregua.

En lo que va de 2026, las autoridades ya han adelantado 3.684 operativos relámpago, los cuales han resultado en 19.627 comparendos impuestos y 5.112 vehículos trasladados a los patios. Los datos oficiales identifican a las comunas 10 (La Candelaria), 14 (El Poblado) y 11 (Laureles/Estadio) como los sectores que concentran la mayor presión vehicular y el más alto índice de infracciones por mal parqueo en la ciudad.

Para hacer frente a esta situación, la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Movilidad, presentó una nueva estrategia de alto impacto bajo el marco de la campaña "Te Queremos Vivo". El eje central de esta iniciativa es ‘Nestorbo‘, un nuevo personaje urbano que recorrerá las calles para poner en evidencia a los infractores.

Lejos de ser un antagonista o una figura puramente sancionatoria, ‘Nestorbo’ fue diseñado como un espejo de aquellos ciudadanos que justifican el estacionamiento indebido con los tradicionales “son dos minuticos” o “no pasa nada”, promoviendo una reflexión colectiva y exponiendo de manera pedagógica el perjuicio que causan estas conductas normalizadas.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, enfatizó la importancia de este enfoque pedagógico que complementará las sanciones económicas y las inmovilizaciones que se siguen aplicando de forma estricta. El funcionario recordó que el espacio público es un derecho de todos y que el respeto a las normas de tránsito salva vidas, especialmente al garantizar que las áreas hospitalarias y de atención de emergencias permanezcan despejadas.

Con ‘Nestorbo’ en las calles, la alcaldía busca generar conversación pública, apelar a la corresponsabilidad ciudadana y transformar de raíz el comportamiento de los actores viales para lograr una Medellín más ordenada, segura y respetuosa.